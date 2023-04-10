Chery презентували бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Позашляховик надійде у продаж у Китаї з липня по серпень 2023 року. Новинка запропонує повний привід та сучасні технології за бюджетний цінник.

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У Китаї відбулася презентація нового брутального позашляховика Chery TJ-1, який буде доступний у версіях з ДВЗ та Plug-In гібрид. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Офіційний запуск Chery TJ-1 відбудеться з липня до серпня 2023 року. Зараз позашляховик має робочу назву, але перед початком виробництва він отримає серійне ім'я.

Chery TJ-1 відрізняється стильним дизайном з прямокутними формами. Назва бренду акуратно інтегрована в передню решітку радіатора.

Дверні ручки заховані у кузові та висуваються при використанні. Задні ліхтарі з'єднані в один блок.

Задні ліхтарі Chery TJ-1 з'єднані в один блок Фото: DongCheDi

Габарити Chery TJ-1:

довжина — 4515 мм;

ширина — 1865 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2675 мм.

Інтер'єр буде доступний у кількох кольорах. Він відрізняється мінімальною кількістю фізичних кнопок і прямокутною панеллю приладів з 14,8-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі майже немає фізичних кнопок Фото: sina.com.cn

Базовий позашляховик оснащується 1,6-літровим турбованим двигуном, який працює в парі із семиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач з подвійним зчепленням. За доплату доступний Plug-In гібрид з 1,5-літровим турбованим двигуном та електромотором сумарною потужністю 156 к.с. і 220 Нм крутного моменту. З такою силовою установкою витрата палива становить лише 1 літр бензину на 100 км.

У базовій комплектації Chery TJ-1 оснащується переднім приводом. Дорожчі версії доступні із системою повного приводу.

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Поки що ціни на позашляховик не розголошуються. Вони стануть відомими перед стартом продажів у Китаї.

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