Chery презентовали бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Внедорожник поступит в продажу в Китае с июля по август 2023 года. Новинка предложит полный привод и современные технологии за бюджетный ценник.

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В Китае состоялась презентация нового брутального внедорожника Chery TJ-1, который будет доступен в версиях с ДВС и Plug-In гибрид. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Официальный запуск Chery TJ-1 состоится с июля по август 2023 года. Сейчас внедорожник носит рабочее название, но перед началом производства он получит серийное имя.

Chery TJ-1 отличается стильным дизайном с прямоугольными формами. Название бренда аккуратно интегрировано в переднюю решетку радиатора.

Дверные ручки спрятаны в кузове и выдвигаются при использовании. Задние фонари соединены в один блок.

Задние фонари Chery TJ-1 соединены в один блок Фото: DongCheDi

Габариты Chery TJ-1:

длина — 4515 мм;

ширина — 1865 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2675 мм.

Интерьер будет доступен в нескольких цветах. Он отличается минимальным количеством физических кнопок и прямоугольной приборной панелью с 14,8-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы.

В интерьере почти нет физических кнопок Фото: sina.com.cn

Базовый внедорожник оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем, который работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой переключения передач с двойным сцеплением. За доплату доступен Plug-In гибрид с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой расход топлива составляет всего 1 литр бензина на 100 км.

В базовой комплектации Chery TJ-1 оснащается передним приводом. Более дорогие версии доступны с системой полного привода.

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Пока цены на внедорожник не разглашаются. Они станут известны перед стартом продаж в Китае.

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