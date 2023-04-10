Chery презентовали бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
Внедорожник поступит в продажу в Китае с июля по август 2023 года. Новинка предложит полный привод и современные технологии за бюджетный ценник.
В Китае состоялась презентация нового брутального внедорожника Chery TJ-1, который будет доступен в версиях с ДВС и Plug-In гибрид. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Официальный запуск Chery TJ-1 состоится с июля по август 2023 года. Сейчас внедорожник носит рабочее название, но перед началом производства он получит серийное имя.
Chery TJ-1 отличается стильным дизайном с прямоугольными формами. Название бренда аккуратно интегрировано в переднюю решетку радиатора.
Дверные ручки спрятаны в кузове и выдвигаются при использовании. Задние фонари соединены в один блок.
Габариты Chery TJ-1:
- длина — 4515 мм;
- ширина — 1865 мм;
- высота — 1680 мм;
- колесная база — 2675 мм.
Интерьер будет доступен в нескольких цветах. Он отличается минимальным количеством физических кнопок и прямоугольной приборной панелью с 14,8-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы.
Базовый внедорожник оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем, который работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой переключения передач с двойным сцеплением. За доплату доступен Plug-In гибрид с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой расход топлива составляет всего 1 литр бензина на 100 км.
В базовой комплектации Chery TJ-1 оснащается передним приводом. Более дорогие версии доступны с системой полного привода.Важно
Пока цены на внедорожник не разглашаются. Они станут известны перед стартом продаж в Китае.
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