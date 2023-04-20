Большие перемены: бренд Land Rover исчезнет спустя 75 лет существования

В будущем холдинг Jaguar Land Rover сосредоточится на четырех брендах — Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery. Однако название Land Rover не исчезнет полностью

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Британский автопроизводитель JLR отказывается от названия бренда Land Rover в рамках стратегии "Дом брендов". Об этом сообщили на сайте CarDealer.

В заявлении холдинга Jaguar Land Rover сказано, что в будущем он сосредоточится на четырех брендах — Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery. Именно поэтому бренд Land Rover больше не нужен.

Также Jaguar Land Rover официально меняет название на JLR. Так холдинг хочет отстраниться от имени Land Rover.

Бренды Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery разделились, чтобы передать уникальный характер каждого из них. Все они будут выпускать автомобили, непохожие друг на друга.

"Реальность такова, что Range Rover — это бренд, как и Defender. Мы любим Land Rover, но у него не так много акций, как у Range Rover, а Defender значительно растет", — заявил главный креативный директор JLR Джерри Макговерн.

Тем не менее название Land Rover не исчезнет полностью. Некоторые внедорожники все же получат его.

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Помимо этого известно, что Jaguar планирует сократить свой модельный ряд. Бренд сосредоточится на выпуске новых электромобилей.

Ранее Фокус рассказал, что в модельном ряду Land Rover может появиться пикап на базе модели Defender.