Большие перемены: бренд Land Rover исчезнет спустя 75 лет существования
В будущем холдинг Jaguar Land Rover сосредоточится на четырех брендах — Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery. Однако название Land Rover не исчезнет полностью
Британский автопроизводитель JLR отказывается от названия бренда Land Rover в рамках стратегии "Дом брендов". Об этом сообщили на сайте CarDealer.
В заявлении холдинга Jaguar Land Rover сказано, что в будущем он сосредоточится на четырех брендах — Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery. Именно поэтому бренд Land Rover больше не нужен.
Также Jaguar Land Rover официально меняет название на JLR. Так холдинг хочет отстраниться от имени Land Rover.
Бренды Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery разделились, чтобы передать уникальный характер каждого из них. Все они будут выпускать автомобили, непохожие друг на друга.
"Реальность такова, что Range Rover — это бренд, как и Defender. Мы любим Land Rover, но у него не так много акций, как у Range Rover, а Defender значительно растет", — заявил главный креативный директор JLR Джерри Макговерн.
Тем не менее название Land Rover не исчезнет полностью. Некоторые внедорожники все же получат его.Важно
Помимо этого известно, что Jaguar планирует сократить свой модельный ряд. Бренд сосредоточится на выпуске новых электромобилей.
Ранее Фокус рассказал, что в модельном ряду Land Rover может появиться пикап на базе модели Defender.