Land Rover может выпустить роскошный пикап: каким он будет (фото)

Land Rover Defender может получить версию в кузове пикап. Идею создания такой модели поддерживает руководство британского автопроизводителя.

Related video

В модельном ряду Land Rover может появиться пикап. Его построят на базе внедорожника Defender. Об этом сообщает сайт The Drive.

Главный инженер разработки Defender Стюарт Фрит заявил, что хотя на данный момент нет конкретных планов по началу производства пикапа, его появление вполне вероятно. Он сам и многие в Land Rover хотели бы выпустить подобную модель. К тому же, один из руководителей британской компании Ник Коллинз ранее заявил, что на рынке существует спрос на пикап Land Rover Defender.

Руководство Land Rover поддерживает идею выпуска пикапа Фото: the drive

Следует отметить, что у всех предыдущих поколений модели были версии в кузове пикап, причем разной длины. На данный момент Land Rover Defender предложен только как внедорожник в трех вариантах по длине.

По словам Стюарта Фритта, запустить в производство пикап Land Rover Defender сейчас мешает загруженность сборочного предприятия в Братиславе. Высокий спрос на внедорожник заставил его перейти на круглосуточную работу в три смены.

Важно

Брутальный дизайн и начинка от Nissan: новый Mitsubishi L200 показали до премьеры (фото)

Появление пикапа заставило бы снизить объемы выпуска других версий Land Rover Defender. Однако как только ситуация изменится и спрос на внедорожник снизится, пикап сможет пополнить линейку модели.

Ранее Фокус сообщал, что Range Rover получил топовую версию стоимостью свыше 300 000 долларов.

Также мы писали, что в Великобритании разработали пикап в духе классического Land Rover.