Land Rover може випустити розкішний пікап: яким він буде (фото)

Land Rover Defender може отримати версію у кузові пікап. Ідею створення такої моделі підтримує керівництво британського автовиробника.

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У модельному ряду Land Rover може з'явитися пікап. Його збудують на базі позашляховика Defender. Про це повідомляє сайт The Drive.

Головний інженер розробки Defender Стюарт Фріт заявив, що хоча наразі немає конкретних планів з початку виробництва пікапа, його поява цілком імовірна. Він сам і багато хто в Land Rover хотів би випустити подібну модель. До того ж, один із керівників британської компанії Нік Коллінз раніше заявив, що на ринку існує попит на пікап Land Rover Defender.

Керівництво Land Rover підтримує ідею випуску пікапа Фото: the drive

Слід зазначити, що у всіх попередніх поколінь моделі були версії в кузові пікап, причому різної довжини. Наразі Land Rover Defender запропонований тільки як позашляховик у трьох варіантах за довжиною.

За словами Стюарта Фрітта, запустити у виробництво пікап Land Rover Defender зараз заважає завантаженість складального підприємства в Братиславі. Високий попит на позашляховик змусив його перейти на цілодобову роботу в три зміни.

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Поява пікапа змусила б знизити обсяги випуску інших версій Land Rover Defender. Однак щойно ситуація зміниться і попит на позашляховик знизиться, пікап зможе поповнити лінійку моделі.Раніше Фокус повідомляв, що Range Rover отримав топову версію вартістю понад 300 тисяч доларів.

Також ми писали, що у Великій Британії розробили пікап у стилі класичного Land Rover.