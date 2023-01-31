Новий британський клон Land Rover Defender вперше помічено на дорогах (фото)

Дизайн Ineos Grenadier витриманий як класичний Land Rover Defender. Пікап оснащують бензиновою та дизельною турбошістками BMW об'ємом 3,0 л.

Related video

У Великій Британії засвітився новий Ineos Grenadier у кузові пікап. Нова версія ретро-позашляховика має надійти у виробництво цього року. Про це повідомляє сайт Carexpert.

Пікап зовні повторює позашляховик Ineos Grenadier, випуск якого розпочався кілька місяців тому. Його незграбний дизайн створений під натхненням від класичного Land Rover Defender. Втім, про пряме копіювання не йдеться: хоча Land Rover і подали до суду, юристам Ineos все ж таки вдалося виграти справу.

[ + – ] Автомобілі оснащують 3,0-літровими турбомоторами BMW

Пікап випускатимуть лише у чотиридверному виконанні. Він трохи більший за позашляховик — його колісна база досягає 3175 мм тоді, як у стандартної моделі вона дорівнює 2922 мм.

Салон пікапа очевидно також повністю запозичують в Ineos Grenadier 2023. Серед його особливостей — відсутність панелі приладів та центральна консоль в авіаційному стилі.

Важливо

Покращена легенда: Toyota готує новий позашляховик Land Cruiser 70 (фото)

Новий Ineos Grenadier оснащують 3,0-літровими шестициліндровими турбомоторами BMW. Бензиновий двигун розвиває 286 к. с. та 420 Нм, а дизельний — 249 к. с. та 550 Нм.

[ + – ] Ineos Grenadier створено за мотивами Land Rover Defender

Всі версії Ineos Grenadier 2023 комплектуються 8-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом з понижувальною передачею. Як опції пропонують блокування диференціалів і шноркель для подолання бродів.

Раніше Фокус повідомляв, що на європейський ринок виходить недорогий конкурент Jeep Wrangler із заводським ГБО.