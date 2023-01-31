Новый британский клон Land Rover Defender впервые замечен на дорогах (фото)

Дизайн Ineos Grenadier выдержан в духе классического Land Rover Defender. Пикап оснащают бензиновой и дизельной турбошестерками BMW объемом 3,0 л.

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В Великобритании засветился новый Ineos Grenadier в кузове пикап. Новая версия ретро-внедорожника должна поступить в производство в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Carexpert.

Пикап внешне повторяет внедорожник Ineos Grenadier, выпуск которого начался несколько месяцев назад. Его угловатый дизайн создан под вдохновением от классического Land Rover Defender. Впрочем, о прямом копировании речь не идет: хотя Land Rover и подали в суд, юристам Ineos все же удалось выиграть дело.

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Пикап будут выпускать только в четырехдверном исполнении. Он несколько крупнее внедорожника – его колесная база достигает 3175 мм тогда, как у стандартной модели она равна 2922 мм.

Салон пикапа очевидно также полностью позаимствуют у Ineos Grenadier 2023. Среди его особенностей – отсутствие панели приборов и центральная консоль в авиационном стиле.

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Новый Ineos Grenadier оснащают 3,0-литровыми шестицилиндровыми турбомоторами BMW. Бензиновый двигатель развивает 286 л. с. и 420 Нм, а дизельный – 249 л. с. и 550 Нм.

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Все версии Ineos Grenadier 2023 комплектуются 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей. В качестве опций предлагают блокировки дифференциалов и шноркель для преодоления бродов.

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