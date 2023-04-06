Когда колес недостаточно: для Land Rover Defender создали комплект гусениц (фото)

Компания Defender Mods уже начала принимать заказы на свой комплект гусениц. Они легко и быстро устанавливаются на внедорожник без модификаций подвески.

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Компания Defender Mods представила комплект гусениц для британского внедорожника Land Rover Defender. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Для всех владельцев Land Rover Defender, которые считают свой внедорожник недостаточно подготовленным для бездорожья, создан комплект "Tank Edition". Он заменяет все четыре колеса автомобиля на гусеницы.

Четыре гусеницы с болтовым креплением устанавливаются на существующие точки крепления колес без каких-либо модификаций подвески. Это удается благодаря изготовленным на заказ адаптерам.

Гусеницы изготовлены из высокопрочного легкого алюминия. Каждая гусеница весит около 158 кг, а вес полного комплекта составляет 635 кг. Они достигают 406 мм в ширину.

Вес полного комлпекта гусениц составляет 635 кг Фото: Defender Mods

Благодаря гусеницам дорожный просвет Land Rover Defender увеличивает до внушительных 508 мм. Они идеально подходят для поездок по заснеженной местности.

Из-за гусениц максимальная скорость внедорожника ограничивается до 64 км/ч. Их также нельзя использовать на асфальтированной дороге.

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Пока Defender Mods показали рендер будущего комплекта. Сейчас компания принимает заказы от владельцев Land Rover Defender и создала список ожидания для первых нескольких комплектов.

Ранее Фокус писал, что компания Bowler презентовала специальную версию трехдверного внедорожника 100th Edition Defender 90 на базе Land Rover Defender.