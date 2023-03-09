Представлен особый Land Rover Defender для гонок по бездорожью (фото)

В Bowler изменили внешность и внутреннюю часть знаменитого внедорожника. Автомобиль готов для поездок "с ветерком" по бездорожью.

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Компания Bowler презентовала специальную версию трехдверного внедорожника 100th Edition Defender 90, посвященная сотому выпуску модели. Подробности рассказали на сайте Autoevolution.

Bowler 100th Edition Defender 90 получил множество улучшений в сравнении со стандартным внедорожником. Они включают новые бампера, пороги, подножки, окантовку фар, защиту от опрокидывания, запасное колесо и лебедку.

Внедорожник оснащен 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, обутыми в шины 285/60 BFGoodrich All-Terrain. Спереди появились новые противотуманные и дальние огни.

Внешне Bowler 100th Edition Defender 90 также отличается особым окрасом. На кузов нанесли графику, которая имитирует британский флаг.

Bowler 100th Edition Defender 90 получил необычный окрас Фото: Bowler

Внутри добавили дополнительную шумоизоляцию. По словам Bowler, езда на Land Rover Defender еще никогда не была такой тихой.

Интерьер внедорожника был существенно переработан. Большая часть салона выполнена из кожи и алькантары. Помимо этого выделяется новые рулевое колесо MOMO и рычаг переключения передач.

Также автомобиль получил новую информационно-развлекательную систему Alpine с камерой заднего вида. Передние сиденья OEM были заменены на Recaro SVX 60th Anniversary.

Внутри Bowler 100th Edition Defender 90 разместили новые руль и сиденья Фото: Bowler

Внедорожник оснащен новой подвеской и модернизированным двигателем с пакетом Stage 2. Он включает большой интеркулер и улучшенную выхлопную систему.

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Bowler 100th Edition Defender 90 доступен для покупки в Великобритании. Его цена составляет 78 000 фунтов стерлингов (92 290 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что у Land Rover Defender 2023 появился новый вариант повышенной проходимости AT35.