Британцы готовят яркого электрического конкурента Land Rover Defender и Ford Bronco (фото)

Новый электромобиль Ineos будет напоминать по дизайну классические Land Rover. Запас хода внедорожника составит не менее 400 км.

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Молодая британская компания Ineos планирует расширить свою линейку. У скандально известного внедорожника Grenadier появится младший брат, причем он будет электрическим. Об этом СЕО концерна Ineos сэр Джим Рэдклифф сообщил изданию Auto Express.

Именно по этой причине новый Ineos Grenadier не получит электрическую версию, хотя ранее это не исключалось. Будущую модель сделают компактнее (4,3-4,4 м в длину), ведь электрокар Grenadier получился бы слишком тяжелым.

Электрический внедорожник появится в 2026 году и, возможно, будет назван Ineos Grenadier Sport. Авто сохранит брутальный угловатый дизайн в духе классических Land Rover, но будет несколько ниже, чем Grenadier – это улучшит его аэродинамику.

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Разработкой новой модели занимается австрийская компания Magna Steyr. Основными ее конкурентами станут будущие электрические версии Land Rover Defender и Ford Bronco, а также новый Rivian R1S.

Для Ineos Grenadier Sport создают отдельную электрическую платформу, поддерживающую силовые установки на 400 и 800 вольт. По словам Джима Рэдклиффа, запас хода составит не менее 400 км, что позволит внедорожнику проехать от Лондона до Манчестера без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что новый пикап Ineos сфотографировали на дорогах до презентации.