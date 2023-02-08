Британці готують яскравого електричного конкурента Land Rover Defender та Ford Bronco (фото)

Новий електромобіль Ineos нагадуватиме за дизайном класичні Land Rover. Запас ходу позашляховика становитиме щонайменше 400 км.

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Молода британська компанія Ineos планує розширити свою лінійку. У скандально відомого позашляховика Grenadier з'явиться молодший брат, причому він буде електричним. Про це СЕО концерну Ineos сер Джим Реткліфф повідомив виданню Auto Express.

Саме з цієї причини новий Ineos Grenadier не отримає електричної версії, хоча раніше це було цілком ймовірним. Майбутню модель зроблять компактнішою (4,3-4,4 м завдовжки), адже електрокар Grenadier вийшов би надто важким.

Електричний позашляховик з'явиться у 2026 році і, можливо, отримає назву Ineos Grenadier Sport. Авто збереже брутальний незграбний дизайн у дусі класичних Land Rover, але буде дещо нижчим, ніж Grenadier, — це покращить його аеродинаміку.

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Розробкою нової моделі займається австрійська компанія Magna Steyr. Основними її конкурентами стануть майбутні електричні версії Land Rover Defender та Ford Bronco, а також новий Rivian R1S.

Для Ineos Grenadier Sport створюють окрему електричну платформу, що підтримує силові установки на 400 та 800 вольтів. За словами Джима Реткліффа, запас ходу складе щонайменше 400 км, що дозволить позашляховику проїхати від Лондона до Манчестера без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що новий пікап Ineos сфотографували дорогами до презентації.