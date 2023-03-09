Представлений спеціальний Land Rover Defender для гонок по бездоріжжю (фото)

У Bowler змінили зовнішність та внутрішню частину знаменитого позашляховика. Автомобіль готовий для поїздок "з вітерцем" по бездоріжжю.

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Компанія Bowler презентувала спеціальну версію тридверного позашляховика 100th Edition Defender 90, присвячена сотому випуску моделі. Подробиці розповіли на сайті Autoevolution.

Bowler 100th Edition Defender 90 отримав безліч покращень порівняно зі стандартним позашляховиком. Вони включають нові бампера, пороги, підніжки, окантовку фар, захист від перекидання, запасне колесо та лебідку.

Позашляховик оснащений 18-дюймовими колісними легкосплавними дисками, взутими в шини 285/60 BFGoodrich All-Terrain. Попереду з'явилися нові протитуманні та далекі вогні.

Зовні Bowler 100th Edition Defender 90 також відрізняється особливим забарвленням. На кузов завдали графіку, яка імітує британський прапор.

Bowler 100th Edition Defender 90 отримав незвичайне забарвлення Фото: Bowler

Усередині додали додаткову шумоізоляцію. За словами Bowler, їзда на Land Rover Defender ще ніколи не була такою тихою.

Інтер'єр позашляховика було суттєво перероблено. Більшість салону виконана зі шкіри та алькантари. Крім цього, виділяється нові кермове колесо MOMO і важіль перемикання передач.

Також автомобіль отримав нову інформаційно-розважальну систему Alpine із камерою заднього виду. Передні сидіння OEM були замінені Recaro SVX 60th Anniversary.

Усередині Bowler 100th Edition Defender 90 розмістили нові кермо та сидіння Фото: Bowler

Позашляховик оснащений новою підвіскою та модернізованим двигуном з пакетом Stage 2. Він включає великий інтеркулер та покращену вихлопну систему.

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Bowler 100th Edition Defender 90 доступний для покупки у Великій Британії. Його ціна складає 78 000 фунтів стерлінгів (92 290 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що Land Rover Defender 2023 з'явився новий варіант підвищеної прохідності AT35.