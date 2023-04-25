Самый роскошный внедорожник Toyota заметили на дорогах до премьеры (фото)

Внедорожник Toyota Century предложит новый уровень роскоши для водителя и его пассажиров. Модель получит дизайн в стиле одноименного седана.

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Новый роскошный внедорожник Toyota Century на базе модели Highlander впервые заметили во время тестов на дорогах. Об этом сообщили на сайте CarExpert.

Внедорожник Toyota Century станет новой флагманской моделью бренда. Как и седан, новая модель предложит богатое оснащение и высокий уровень роскоши.

Новинка отличается прямоугольной формой кузова, а также раздельной передней оптикой спереди и сзади. Помимо этого внедорожник получит большую решетку радиатора.

Toyota Century SUV получил раздельную оптику Фото: Autospy

Ожидается, что внедорожник Toyota Century будет достигать в длину 5200 мм и 1950 мм в ширину. При этом в будущем может появиться и версия с увеличенной колесной базой.

Toyota Century SUV станет одной из самых больших моделей бренда Фото: Autospy

По слухам, модель предложат с гибридной силовой установкой на основе 3,5-литрового двигателя и электромотора. Также будет доступна и система полного привода.

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Седан Century оснащен 5,0-литровым двигателем V8 и электромотором, как и старый Lexus LS600h. Он доступен исключительно с задним приводом.

Новинка может получить название Century SUV. Старт продаж ожидается в начале 2024 года.

Ранее Фокус рассказал, что Toyota снимают с производства свой популярный ретро-внедорожник FJ Cruiser спустя 17 лет на конвейере.