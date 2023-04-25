Найрозкішніший позашляховик Toyota помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Позашляховик Toyota Century запропонує новий рівень розкоші для водія та його пасажирів. Модель отримає дизайн у стилі однойменного седана.

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Новий розкішний позашляховик Toyota Century на базі моделі Highlander вперше помітили під час тестів на дорогах. Про це повідомили на сайті CarExpert.

Позашляховик Toyota Century стане новою флагманською моделлю бренду. Як і седан, нова модель запропонує багате оснащення і високий рівень розкоші.

Новинка відрізняється прямокутною формою кузова, а також роздільною передньою оптикою спереду та ззаду. Крім цього позашляховик отримає велику решітку радіатора.

Toyota Century SUV отримав роздільну оптику Фото: Autospy

Очікується, що позашляховик Toyota Century досягатиме завдовжки 5200 мм і 1950 мм завширшки. При цьому в майбутньому може з'явитися версія з подовженою колісною базою.

Toyota Century SUV стане однією з найбільших моделей бренду Фото: Autospy

За чутками, модель запропонують з гібридною силовою установкою на основі 3,5-літрового двигуна й електромотора. Також буде доступна система повного приводу.

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Седан Century оснащений 5,0-літровим двигуном V8 та електромотором, як і старий Lexus LS600h. Він доступний виключно із заднім приводом.

Новинка може одержати назву Century SUV. Старт продажів очікується на початку 2024 року.

Раніше Фокус розповів, що Toyota знімають з виробництва свій популярний ретро-позашляховик FJ Cruiser через 17 років на конвеєрі.