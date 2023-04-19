Toyota знімає з виробництва свій культовий ретро позашляховик (фото)

Toyota FJ Cruiser останні роки був доступний лише на Близькому Сході та у Південній Африці. Завершення виробництва моделі відзначили спеціальною версією Final Edition.

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Toyota знімають з виробництва свій популярний ретро позашляховик FJ Cruiser через 17 років на конвеєрі. Про це повідомили на сайті Cars.co.za.

Ще шість місяців тому на Близькому Сході з'явилася прощальна версія Toyota FJ Cruiser Final Edition. Вона ознаменувала завершення виробництва позашляховика.

Незабаром модель стане недоступною для покупки на Близькому Сході. Позашляховик більше не перебуває на складальних лініях.

Також Toyota FJ Cruiser недоступний у Південній Африці. Місцевий підрозділ Toyota підтвердив цю інформацію.

Ще у 2017 році FJ Cruiser було знято з ринку США. Після цього позашляховик був доступний лише у кількох регіонах світу та випускався дочірньою компанією Toyota Hino Motors на заводі Hamura у Японії.

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Версія Final Edition була випущена обмеженим тиражем у 1000 одиниць. Вона відрізняється бежевим кольором кузова та інтер'єру, а також деякими затемненими елементами зовні.

Toyota FJ Cruiser Final Edition була випущена тиражем у 1000 екземплярів Фото: Toyota

До припинення виробництва Toyota FJ Cruiser був доступний лише з 4,0-літровим бензиновим двигуном V6 потужністю 270 к.с. і 380 Нм крутного моменту. Він працював у парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Раніше Фокус писав, що Toyota готує нове сімейство преміальних автомобілів Crown, до якого увійдуть чотири моделі.