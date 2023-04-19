Toyota снимает с производства свой культовый ретро-внедорожник (фото)

Toyota FJ Cruiser последние годы был доступен только на Ближнем Востоке и в Южной Африке. Завершение производства модели отметили специальной версией Final Edition.

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Toyota снимают с производства свой популярный ретро-внедорожник FJ Cruiser спустя 17 лет на конвейере. Об этом рассказали на сайте Cars.co.za.

Еще шесть месяцев назад на Ближнем Востоке появилась "прощальная" версия Toyota FJ Cruiser Final Edition. Она ознаменовала завершение производства внедорожника.

Модель вскоре станет недоступной для покупки на Ближнем Востоке. Внедорожник больше не находится на сборочных линиях.

Также Toyota FJ Cruiser недоступен в Южной Африке. Местное подразделение Toyota подтвердило эту информацию.

Еще в 2017 году FJ Cruiser был снят с рынка США. После этого внедорожник был доступен только в нескольких регионах мира и выпускался дочерней компанией Toyota Hino Motors на заводе Hamura в Японии.

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Версия Final Edition была выпущена ограниченным тиражом в 1000 единиц. Она отличается бежевым цветом кузова и интерьера, а также некоторыми затемненными элементами снаружи.

Toyota FJ Cruiser Final Edition была выпущена тиражом в 1000 экземпляров Фото: Toyota

До прекращения производства Toyota FJ Cruiser был доступен только с 4,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 270 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Он работал в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее Фокус писал, что Toyota готовит новое семейство премиальных автомобилей Crown, в которое войдут четыре модели.