Toyota показала два стильні електрокросовери: вони будуть альтернативою RAV4 і C-HR (фото)

Toyota готує спортивний та сімейний електрокросовери з виразним дизайном. Запас ходу електромобілів перевищить 400 км.

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На Шанхайському автосалоні Toyota презентувала два електрокросовери. Нові Toyota bZ Sport Crossover та bZ FlexSpace дебютували у статусі концепт карів, але стануть серійними у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Toyota bZ Sport Crossover відрізняється стрімким дизайном Фото: Toyota

Обидва авто виконали в новій стилістиці сімейства Toyota bZ — з вираженим носом і тоненькими діодними фарами. Електромобіль Toyota bZ Sport Crossover – молодіжна модель з яскравішим дизайном, яка стане альтернативою Toyota C-HR. У неї стрімкий профіль з похилим купеподібним дахом і загостреною задньою частиною.

Toyota bZ FlexSpace позиціонують як сімейну модель Фото: Toyota

Нова Toyota bZ FlexSpace – сімейна модель з акцентом на внутрішній простір, яка стане аналогом Toyota RAV4. Вона довша, вища і з меншими кутами нахилу стійок даху.

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У салоні обох моделей встановлений приплюснутий кермо-штурвал. Електромобіль Toyota bZ Sport Crossover отримав невеликий віртуальний щиток приладів та великий вигнутий тачскрин, а ось у bZ FlexSpace встановлені прозорі проекційні дисплеї.

Toyota bZ Sport Crossover отримав вигнутий тачскрін Фото: Toyota У bZ FlexSpace встановлені прозорі дисплеї Фото: Toyota

Показники серійних моделей не розкрили. Кросовери збудують на платформі e-TNGA, як і інші електромобілі Toyota bZ. Ця архітектура розрахована на силові установки потужністю від 184 до 313 к. с. Батареї поставить китайський концерн BYD Auto, що дозволить здешевити електрокари. Запас ходу складе щонайменше 400 км. Випуск авто налагодять у Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota випустить одразу 10 електричних моделей за три роки.

Також ми писали, що Toyota готує гібридний пікап на базі Land Cruiser.