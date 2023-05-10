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Авто

General Motors готують доступний сімейний електромобіль за ціною Duster (фото)

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Фото: CarNewsChina | Baojun Yunduo має футуристичний однооб'ємний дизайн

Новий Baojun Yunduo — невеликий 4,3-метровий мінівен С-класу. Він обладнаний 136-сильним мотором і розвиває 150 км/год.

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Опубліковано перші фото Baojun Yunduo. Невеликий електричний мінівен дебютує цього року та коштуватиме близько 100 000 юанів ($14 500) — на рівні Renault Duster. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У розробці Baojun брали участь фахівці General Motors, адже цей концерн (поряд із китайським SAIC) є співвласником бренду. У лінійці General Motors нова модель займе нішу над Wuling Bingo. Моделі Baojun уже експортують, тому Yunduo має шанс вийти за межі Китаю.

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Електрокар оснастили 136-сильним двигуном
Фото: CarNewsChina

Електромобіль Baojun Yunduo — компактний мінівен С-класу з однооб'ємним футуристичним дизайном. Він має високу віконну лінію, рельєфну передню частину та великий кут нахилу лобового скла. Передня оптика виконана "двоповерховою", а дверні ручки — висувними. Стандартними стали 17-дюймові диски.

Габарити Baojun Yunduo:

  • довжина — 4295 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • висота — 1652 мм;
  • колісна база — 2700 мм.
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Новий Baojun Yunduo важить 1495 кг і оснащений 136-сильним мотором. Максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Електрокар отримає літій-залізо-фосфатну батарею, а його запас ходу становитиме близько 300-400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Baojun випустили недорогий електричний пікап.

Також ми писали, що General Motors готують конкурента Tesla Model Y.