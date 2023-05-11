Розсекречений елегантний конкурент Audi Q5 та Lexus NX від General Motors (фото)

Buick Envision оновили в ретростилі і він став елегантнішим з виду. Преміальний кросовер доступний у двох версіях за довжиною.

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Опубліковано перші фото нового Buick Envision. Преміальний кросовер пройде рестайлінг і буде представлено найближчими місяцями. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер оснащують бензиновими турбомоторами Фото: carscoops.com

Новий Buick Envision розсекретили у Китаї, адже саме в цій країні виробляється модель і з Піднебесної її постачають і до США. Оновлений кросовер запропонований у стандартній 4,6-метровій версії Envision S та подовженому 4,8-метровому варіанті Envision Plus. Конкурентами моделі є Audi Q5, Acura RDX та Lexus NX.

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Дизайн Buick Envision витриманий у новому фірмовому стилі, що дебютував на кросоверах Envista та Electra. У нього виражений "ніс", тоненькі світлодіодні фари та широка решітка радіатора. Змінена передня частина зробила авто коротшим на 23 мм. Ззаду оновлено ліхтарі.

Подовжений Buick Envision Plus Фото: carscoops.com

У салоні, найімовірніше, з'явиться віртуальна панель приладів. Всі версії Buick Envision 2023 отримають парктронік, камеру заднього виду, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

На вибір запропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (204 к. с.) та 2,0 л (237 к. с.). Новий Buick Envision 2023 оснащений 9-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Buick представив великий преміальний седан E-класу.

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