Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Розсекречений елегантний конкурент Audi Q5 та Lexus NX від General Motors (фото)

Buick Envision, новий Buick Envision, Buick Envision 2023, кросовер Buick
Фото: carscoops.com | Передня частина Buick Envision виконана у ретростилі

Buick Envision оновили в ретростилі і він став елегантнішим з виду. Преміальний кросовер доступний у двох версіях за довжиною.

Related video

Опубліковано перші фото нового Buick Envision. Преміальний кросовер пройде рестайлінг і буде представлено найближчими місяцями. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Buick Envision, новий Buick Envision, Buick Envision 2023, кросовер Buick Fullscreen
Кросовер оснащують бензиновими турбомоторами
Фото: carscoops.com

Новий Buick Envision розсекретили у Китаї, адже саме в цій країні виробляється модель і з Піднебесної її постачають і до США. Оновлений кросовер запропонований у стандартній 4,6-метровій версії Envision S та подовженому 4,8-метровому варіанті Envision Plus. Конкурентами моделі є Audi Q5, Acura RDX та Lexus NX.

Важливо
General Motors показали сімейний електрокросовер за $30 500 із запасом ходу 600 км (фото)
General Motors показали сімейний електрокросовер за $30 500 із запасом ходу 600 км (фото)

Дизайн Buick Envision витриманий у новому фірмовому стилі, що дебютував на кросоверах Envista та Electra. У нього виражений "ніс", тоненькі світлодіодні фари та широка решітка радіатора. Змінена передня частина зробила авто коротшим на 23 мм. Ззаду оновлено ліхтарі.

Buick Envision, новий Buick Envision, Buick Envision 2023, кросовер Buick Fullscreen
Подовжений Buick Envision Plus
Фото: carscoops.com

У салоні, найімовірніше, з'явиться віртуальна панель приладів. Всі версії Buick Envision 2023 отримають парктронік, камеру заднього виду, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

На вибір запропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (204 к. с.) та 2,0 л (237 к. с.). Новий Buick Envision 2023 оснащений 9-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Buick представив великий преміальний седан E-класу.

Також ми писали, що General Motors готують доступний електропікап за $15 000.