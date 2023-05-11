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Авто

Рассекречен элегантный конкурент Audi Q5 и Lexus NX от General Motors (фото)

Buick Envision, новый Buick Envision, Buick Envision 2023, кроссовер Buick
Фото: carscoops.com | Передняя часть Buick Envision выполнена в ретро-стиле

Buick Envision обновили в ретро-стиле и он стал элегантнее на вид. Премиальный кроссовер доступен в двух версиях по длине.

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Опубликованы первые фото нового Buick Envision. Премиальный кроссовер пройдет рестайлинг и будет представлен в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Buick Envision, новый Buick Envision, Buick Envision 2023, кроссовер Buick Fullscreen
Кроссовер ооснащают бензиновыми турбомоторами
Фото: carscoops.com

Новый Buick Envision рассекретили в Китае, ведь именно в этой стране производится модель и из Поднебесной ее поставляют и в США. Обновленный кроссовер предложен в стандартной 4,6-метровой версии Envision S и удлиненном 4,8-метровом варианте Envision Plus. Конкурентами модели являются Audi Q5, Acura RDX и Lexus NX.

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Дизайн Buick Envision выдержан в новом фирменном стиле, дебютировавшем на кроссоверах Envista и Electra. У него выраженный "нос", тоненькие светодиодные фары и широкая решетка радиатора. Измененная передняя часть сделала авто короче на 23 мм. Сзади изменены фонари.

Buick Envision, новый Buick Envision, Buick Envision 2023, кроссовер Buick Fullscreen
Удлиненный Buick Envision Plus
Фото: carscoops.com

В салоне, скорее всего, появится виртуальная панель приборов. Все версии Buick Envision 2023 получат парктроник, камеру заднего вида, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (204 л. с.) и 2,0 л (237 л. с.). Новый Buick Envision 2023 оснащен 9-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Buick представил большой премиальный седан E-класса.

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