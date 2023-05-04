General Motors показали стильного и недорогого конкурента Audi A6 и Lexus ES (фото)

Седан Buick LaCrosse отличается элегантным ретро-дизайном и богатым оснащением. Модель предложена с бензиновыми турбомоторами мощностью 179 и 237 л. с.

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Опубликованы официальные фото Buick LaCrosse нового поколения. Большой премиальный седан Е-класса должны презентовать 15 мая. Первые подробности модели раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Новый Buick LaCrosse представят в Китае, ведь именно в этой стране будут выпускать седан. Он станет более доступной альтернативой Audi A6 и Lexus ES.

В отделке немало хрома Фото: General Motors

Дизайн Buick LaCrosse 2023 стал оригинальнее и несет элементы ретро-стиля, как у кроссовера Envista. У авто плавные формы кузова, покатая аркообразная крыша и выраженный "нос". В отделке использован хром. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими светодиодными фарами. Седан стал компактнее предшественника.

Габариты Buick LaCrosse 2023:

длина – 4996 мм;

ширина – 1866 мм;

высота – 1472 мм;

колесная база – 2905 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: General Motors

В салоне на передней панели теперь установлен 30-дюймовый дисплей, разделенный на две секции. Кнопки климат-контроля стали сенсорными, а селектор КПП вынесен на рулевую колонку. Оснащение включает панорамную крышу, интернет 5G, две беспроводных зарядки для смартфонов, а также электропривод, вентиляцию и массаж сидений.

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Новый Buick LaCrosse предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (179 л. с.) и 2,0 л (237 л. с.). Обе версии оснастят 9-ступенчатой автоматической КПП. Позже линейку может пополнить гибрид.

Ранее Фокус сообщал, что Buick показал семейный электрокроссовер за $30 000 с запасом хода 600 км.

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