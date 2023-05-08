General Motors показали компактный электрический пикап за $15 000 (фото, видео)

Пикап Baojun Yep достигает всего 3,5 м в длину и отличается ярким дизайном. Покупателям предложат версии с задним и полным приводом.

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У миниатюрного Baojun Yep появился собрат в кузове пикап. Электромобиль рассекретили на первых изображениях, а в ближайшее время может состояться его официальная презентация. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто получило внедорожную резину и усиленные бамперы Фото: General Motors

Новый Baojun Yep – самый маленький пикап от General Motors. Именно американский концерн наряду с китайским SAIC является владельцем бренда Baojun. Стоимость авто составит около 15 000 долларов.

Электрокар дебютирует в 68-сильной заднеприводной версии Фото: General Motors

Пикап Baojun Yep несколько крупнее внедорожника – достигает около 3,5-3,6 м в длину. У него классический дизайн с высоким капотом, вертикальными стойками крыши и расширенными колесными арками. Вместе с тем у него футуристические диодные фары.

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Пикап получил внедорожную резину и мощные бамперы, также у него немаленький клиренс. К заднему борту кузова крепится запасное колесо, а вот оригинального дисплея, как у внедорожника Baojun Yep, здесь нет.

Электромобиль Baojun Yep дебютирует в заднеприводной 68-сильной версии, а его запас хода составит около 300 км. Также анонсирована более мощная полноприводная модификация.

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