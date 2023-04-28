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Авто

Цена $9 800 и необычный дизайн: представлен самый дешевый британский электрокар (видео)

MG Comet 2023, MG Comet, новый MG, электромобиль MG
Фото: MG | MG Comet — компактный городской электромобиль

Электромобиль MG Comet достигает менее 3 метров в длину, но при этом является четырехместным. Запас хода городского хэтчбека составляет 230 км.

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В Индии презентовали новый MG Comet. Компактный городской электрокар вскоре поступит в продажу по цене от 9800 долларов. Об этом сообщает сайт Autocar.

Электромобиль MG Comet, MG Comet 2023, MG Comet, новый MG, электромобиль MG Fullscreen
Хэтчбек отличается необычным дизайном
Фото: MG

Электромобиль MG Comet 2023 создан совместно концернами SAIC и General Motors, а в его основе лежит компактный городской электромобиль Wuling Air. У авто необычный дизайн с однообъемным профилем, изломом оконной линией и диодной полосой на всю ширину передней части. По габаритам он сопоставим со Smart.

Салон MG Comet 2023, MG Comet 2023, MG Comet, новый MG, электромобиль MG Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: MG

Размеры MG Comet 2023:

  • длина – 2974 мм;
  • ширина – 1505 мм;
  • высота – 1631 мм;
  • колесная база – 2010 мм.
Электрокар MG Comet, MG Comet 2023, MG Comet, новый MG, электромобиль MG Fullscreen
Компактная модель является четырехместной
Фото: MG

Удивительно, но при столь небольших размерах новый MG Comet является четырехместным, хотя задние сиденья предназначены для детей. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея, причем мультимедийная система дополнена голосовым управлением, Apple CarPlay и Android Auto.

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На стиле. Тест-драйв нового электрокроссовера MG Marvel R
На стиле. Тест-драйв нового электрокроссовера MG Marvel R

Базовая комплектация MG Comet 2023 также включает кондиционер, камера заднего вида, парктроник, 2 подушки безопасности и ABS. Среди опций есть климат-контроль и люк в крыше.

Новый MG Comet оснащен 42-сильным мотором и батареей емкостью 17,3 кВт∙ч. Электрокар весом 860 кг способен развить 100 км/ч, а заявленный запас хода составляет 230 км.

Ранее Фокус сообщал, что MG вывели на европейский рынок недорогой кроссовер.

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