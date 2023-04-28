Цена $9 800 и необычный дизайн: представлен самый дешевый британский электрокар (видео)

Электромобиль MG Comet достигает менее 3 метров в длину, но при этом является четырехместным. Запас хода городского хэтчбека составляет 230 км.

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В Индии презентовали новый MG Comet. Компактный городской электрокар вскоре поступит в продажу по цене от 9800 долларов. Об этом сообщает сайт Autocar.

Хэтчбек отличается необычным дизайном Фото: MG

Электромобиль MG Comet 2023 создан совместно концернами SAIC и General Motors, а в его основе лежит компактный городской электромобиль Wuling Air. У авто необычный дизайн с однообъемным профилем, изломом оконной линией и диодной полосой на всю ширину передней части. По габаритам он сопоставим со Smart.

На передней панели установлены два дисплея Фото: MG

Размеры MG Comet 2023:

длина – 2974 мм;

ширина – 1505 мм;

высота – 1631 мм;

колесная база – 2010 мм.

Компактная модель является четырехместной Фото: MG

Удивительно, но при столь небольших размерах новый MG Comet является четырехместным, хотя задние сиденья предназначены для детей. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея, причем мультимедийная система дополнена голосовым управлением, Apple CarPlay и Android Auto.

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Базовая комплектация MG Comet 2023 также включает кондиционер, камера заднего вида, парктроник, 2 подушки безопасности и ABS. Среди опций есть климат-контроль и люк в крыше.

Новый MG Comet оснащен 42-сильным мотором и батареей емкостью 17,3 кВт∙ч. Электрокар весом 860 кг способен развить 100 км/ч, а заявленный запас хода составляет 230 км.

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