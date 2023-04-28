Ціна $9 800 та незвичайний дизайн: представлений найдешевший британський електрокар (відео)

Електромобіль MG Comet досягає менше 3 метрів завдовжки, але при цьому є чотиримісним. Запас ходу міського хетчбека складає 230 км.

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В Індії презентували новий MG Comet. Компактний міський електрокар незабаром надійде у продаж за ціною від 9800 доларів. Про це повідомляє сайт Autocar.

Хетчбек відрізняється незвичайним дизайном Фото: MG

Електромобіль MG Comet 2023 створений спільно концернами SAIC та General Motors, а в його основі лежить компактний міський електромобіль Wuling Air. Автомобіль має незвичайний дизайн з однооб'ємним профілем, зламом віконної лінії і діодною смугою на всю ширину передньої частини. За габаритами його можна порівняти зі Smart.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: MG

Розміри MG Comet 2023:

довжина – 2974 мм;

ширина – 1505 мм;

висота – 1631 мм;

колісна база – 2010 мм.

Компактна модель є чотиримісною Фото: MG

Дивно, але при таких невеликих розмірах новий MG Comet є чотиримісним, хоча задні сидіння призначені для дітей. На передній панелі встановлені два 10,25-дюймові дисплеї, причому мультимедійна система доповнена голосовим керуванням, Apple CarPlay та Android Auto.

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Базова комплектація MG Comet 2023 також включає кондиціонер, камеру заднього виду, парктронік, 2 подушки безпеки та ABS. Серед опцій є клімат-контроль та люк у даху.

Новий MG Comet оснащений 42-сильним мотором та батареєю ємністю 17,3 кВт∙год. Електрокар вагою 860 кг може розвинути 100 км/год, а заявлений запас ходу становить 230 км.

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