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Ціна $9 800 та незвичайний дизайн: представлений найдешевший британський електрокар (відео)

MG Comet 2023, MG Comet, новий MG, електромобіль MG
Фото: MG | MG Comet — компактний міський електромобіль

Електромобіль MG Comet досягає менше 3 метрів завдовжки, але при цьому є чотиримісним. Запас ходу міського хетчбека складає 230 км.

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В Індії презентували новий MG Comet. Компактний міський електрокар незабаром надійде у продаж за ціною від 9800 доларів. Про це повідомляє сайт Autocar.

Електромобіль MG Comet, MG Comet 2023, MG Comet, новий MG, електромобіль MG Fullscreen
Хетчбек відрізняється незвичайним дизайном
Фото: MG

Електромобіль MG Comet 2023 створений спільно концернами SAIC та General Motors, а в його основі лежить компактний міський електромобіль Wuling Air. Автомобіль має незвичайний дизайн з однооб'ємним профілем, зламом віконної лінії і діодною смугою на всю ширину передньої частини. За габаритами його можна порівняти зі Smart.

Салон MG Comet 2023, MG Comet 2023, MG Comet, новий MG, електромобіль MG Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: MG

Розміри MG Comet 2023:

  • довжина – 2974 мм;
  • ширина – 1505 мм;
  • висота – 1631 мм;
  • колісна база – 2010 мм.
Електрокар MG Comet, MG Comet 2023, MG Comet, новий MG, електромобіль MG Fullscreen
Компактна модель є чотиримісною
Фото: MG

Дивно, але при таких невеликих розмірах новий MG Comet є чотиримісним, хоча задні сидіння призначені для дітей. На передній панелі встановлені два 10,25-дюймові дисплеї, причому мультимедійна система доповнена голосовим керуванням, Apple CarPlay та Android Auto.

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Базова комплектація MG Comet 2023 також включає кондиціонер, камеру заднього виду, парктронік, 2 подушки безпеки та ABS. Серед опцій є клімат-контроль та люк у даху.

Новий MG Comet оснащений 42-сильним мотором та батареєю ємністю 17,3 кВт∙год. Електрокар вагою 860 кг може розвинути 100 км/год, а заявлений запас ходу становить 230 км.

Раніше Фокус повідомляв, що MG вивели на європейський ринок недорогий кросовер.

Також ми писали, що MG презентували доступний 540-сильний спорткар.