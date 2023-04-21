На європейський ринок виходить стильний та недорогий британський кросовер (фото)

Кросовер MG HS отримав повністю нову передню частину з виразнішим дизайном. Модель буде доступна в бензинових та гібридних версіях.

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У Європі з'явився новий MG HS 2023. Кросовер пройшов рестайлінг і першим з'явився на батьківщині бренду – у Великій Британії. Про це повідомляється на офіційному сайті марки.

Кросовер дебютував у бензиновій версії, але з'явиться і гібридний варіант Фото: MG

Новий MG HS можна відрізнити від дорестайлінгової моделі за повністю зміненою передньою частиною з більш виразним дизайном. Кросовер отримав широкі радіаторні грати в дусі побратима MG One і розкосі світлодіодні фари. Крім того, замінено бампери та ліхтарі. Топова версія одержала 19-дюймові диски.

Позаду оновлено бампер та ліхтарі Фото: MG

У салоні кросовера покращено матеріали і вже в базовій версії встановлено віртуальну панель приладів. Також новий MG HS 2023 отримав покращену мультимедійну систему з 10,1-дюймовим тачскріном.

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Базова комплектація MG HS за 23 495 фунтів стерлінгів ($29 250) включає діодні фари, кондиціонер, навігацію, камеру заднього виду, парктронік та набір систем безпеки. У топовій версії салон оздоблений шкірою, додані двозонний клімат-контроль та підігрів сидінь.

MG HS отримав покращену мультимедійну систему Фото: MG

Спочатку кросовер MG HS 2023 пропонують тільки з 1,5-літровим 160-сильним турбомотором. Нагадаємо, модель також доступна з 2,0-літровою турбочетвіркою на 224 к. с. та 254-сильною гібридною установкою. Є версії з переднім та повним приводом.

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