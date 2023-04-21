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Авто

На европейский рынок выходит стильный и недорогой британский кроссовер (фото)

MG HS, новый MG HS, кроссовер MG, MG HS 2023
Фото: MG | Дизайн передней части MG HS выразительнее

Кроссовер MG HS получил полностью новую переднюю часть с более выразительным дизайном. Модель будет доступна в бензиновых и гибридной версиях.

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В Европе появился новый MG HS 2023. Кроссовер прошел рестайлинг и первым появился на родине бренда – в Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте марки.

новый MG HS, MG HS, кроссовер MG, MG HS 2023 Fullscreen
Кроссовер дебютировал в бензиновой версии, но появится и гибридный вариант
Фото: MG

Новый MG HS можно отличить от дорестайлинговой модели по полностью измененной передней части с более выразительным дизайном. Кроссовер получил широкую решетку радиатора в духе собрата MG One и раскосые светодиодные фары. Кроме того, заменены бамперы и фонари. Топовая версия оснащена 19-дюймовыми дисками.

MG HS 2023, MG HS, новый MG HS, кроссовер MG Fullscreen
Сзади обновлены бампер и фонари
Фото: MG

В салоне кроссовера улучшены материалы и уже в базовой версии установлена виртуальная панель приборов. Также новый MG HS 2023 получил улучшенную мультимедийную систему с 10,1-дюймовым тачскрином.

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Базовая комплектация MG HS за 23 495 фунтов стерлингов ($29 250) включает диодные фары, кондиционер, навигацию, камеру заднего вида, парктроник и набор систем безопасности. В топовой версии салон отделан кожей, добавлены двухзонный климат-контроль и подогрев сидений.

салон MG HS, MG HS, новый MG HS, кроссовер MG, MG HS 2023 Fullscreen
MG HS получил улучшенную мультимедийную систему
Фото: MG

На первых порах кроссовер MG HS 2023 предлагают только с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором. Напомним, модель также доступна с 2,0-литровой турбочетверкой на 228 л. с. и 254-сильной гибридной установкой. Есть версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что MG презентовали мощный и недорогой электроспорткар — его выпустят к 100-летию марки.

Также мы писали, что MG начали продажи флагманского седана с пожизненной гарантией.