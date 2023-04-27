Китайский конкурент Suzuki Jimny получил необычный дисплей на кузове (видео)

Одной из опций для Baojun Yep станет цифровой дисплей для задней части авто. Он может отображать время, различные изображения и текст.

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Китайское совместное предприятие GM SGMW показало новую необычную особенность компактного внедорожника Baojun Yep. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Одной из опций для Baojun Yep станет цифровой дисплей для задней части авто. С его помощью можно передавать различные сообщения другим водителям.

Новая функция, по словам GM SGMW, вдохновлена часами. В них действительно можно обнаружить сходство со смарт-часами Apple Watch.

Длина модуля составляет более 1 метра, а ширина — 0,26 метра. Покупатели могут выбрать несколько вариантов дизайна на выбор.

Размеры дисплея составляют 300 x 256 мм. Он может отображать время, различные изображения и текст.

Дисплей может отображать время, различные изображения и текст Фото: autohome.com.cn

Также Baojun Yep будет оснащен интеллектуальной системой вождения Lingxi. Она будет работать при помощи продвинутой системы камер и датчиков.

Габариты Baojun Yep 2023:

длина — 3385 мм;

ширина — 1685 мм;

высота — 1721 мм;

колесная база — 2110 мм.

Baojun Yep оснащен одним электромотором мощностью 68 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на 100 км/ч. Запас хода достигает 303 км на одном заряде.

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Продажи внедорожника в Китае начнутся уже в июне 2023 года. Начальная цена модели составит 100 000 юаней (14 400 долларов).

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