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Авто

Geely презентовали стильный электрокроссовер за $14 800 с двигателем Volvo (фото)

Geely Boyue Cool, Geely Atlas Cool, кроссовер Geely, новый Geely Boyue Cool
Фото: CarNewsChina | Geely Boyue Cool стоит от $14 800

У Geely Boyue Cool выразительный дизайн и огромный багажник. Кроссовер оснащен бензиновой турбочетверкой Volvo, а позже модель получит гибридную версию.

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В Китае презентовали новый Geely Boyue Cool. Бюджетный кроссовер поступит в продажу на родине по цене от 102 800 до 125 800 юаней ($14 800 – 18 100), а позже начнется его экспорт под названием Atlas Cool. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Geely Boyue Cool, Geely Atlas Cool, кроссовер Geely, новый Geely Boyue Cool Fullscreen
Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами
Фото: CarNewsChina

Кроссовер Geely Boyue Cool выполнен в новом фирменном стиле и напоминает старшего Geely Atlas второго поколения. У него высокий капот и изогнутая оконная линия. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими Т-образными фарами с диодной оптикой.

Geely Boyue Cool, Geely Atlas Cool, кроссовер Geely, новый Geely Boyue Cool Fullscreen
Кроссовер оснащен 184-сильной турбочетверкой Volvo
Фото: CarNewsChina

Размеры Geely Boyue Cool 2023:

  • длина – 4510 мм;
  • ширина – 1865 мм;
  • высота – 1650 мм;
  • колесная база – 2700 мм.
Geely Boyue Cool, Geely Atlas Cool, кроссовер Geely, новый Geely Boyue Cool Fullscreen
На центральной панели установлен портретный тачскрин
Фото: CarNewsChina

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой портретный тачскрин с диагональю 13,2 дюйма. У Geely Boyue Cool большой 571-литровый багажник, а в салоне предусмотрены 39 различных отсеков для мелкой поклажи. Среди опций есть проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, функция распознавания лица и система полуавтономного вождения.

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Новый Geely Boyue Cool получил 1,5-литровый турбомотор Volvo мощностью 184 л. с. и 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с и расходует в среднем 6,3 л/100 км. Позже также появится гибрид Geely Boyue Cool.

Ранее Фокус сообщал, что Geely показали компактный кроссовер за $15 000, который может появиться в Украине.