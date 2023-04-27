Geely презентовали стильный электрокроссовер за $14 800 с двигателем Volvo (фото)

У Geely Boyue Cool выразительный дизайн и огромный багажник. Кроссовер оснащен бензиновой турбочетверкой Volvo, а позже модель получит гибридную версию.

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В Китае презентовали новый Geely Boyue Cool. Бюджетный кроссовер поступит в продажу на родине по цене от 102 800 до 125 800 юаней ($14 800 – 18 100), а позже начнется его экспорт под названием Atlas Cool. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами Фото: CarNewsChina

Кроссовер Geely Boyue Cool выполнен в новом фирменном стиле и напоминает старшего Geely Atlas второго поколения. У него высокий капот и изогнутая оконная линия. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими Т-образными фарами с диодной оптикой.

Кроссовер оснащен 184-сильной турбочетверкой Volvo Фото: CarNewsChina

Размеры Geely Boyue Cool 2023:

длина – 4510 мм;

ширина – 1865 мм;

высота – 1650 мм;

колесная база – 2700 мм.

На центральной панели установлен портретный тачскрин Фото: CarNewsChina

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой портретный тачскрин с диагональю 13,2 дюйма. У Geely Boyue Cool большой 571-литровый багажник, а в салоне предусмотрены 39 различных отсеков для мелкой поклажи. Среди опций есть проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, функция распознавания лица и система полуавтономного вождения.

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Новый Geely Boyue Cool получил 1,5-литровый турбомотор Volvo мощностью 184 л. с. и 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с и расходует в среднем 6,3 л/100 км. Позже также появится гибрид Geely Boyue Cool.

Ранее Фокус сообщал, что Geely показали компактный кроссовер за $15 000, который может появиться в Украине.