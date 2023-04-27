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Запас хода 700 км и 3 с до сотни: презентован флагманский электрокроссовер от Chery (фото)

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Фото: Chery | Exeed Sterra ET — большой премиальный электрокроссовер

Exeed Sterra ET — премиальный семейный электрокроссовер длиной около 5 метров. Авто оснастили двумя моторами общей мощностью 480 л. с.

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В Китае показали новый Exeed Sterra ET. Флагманский электрический кроссовер от премиального подразделения Chery поступит в продажу на родине в ближайшие месяцы, а в 2024 году начнется его экспорт под названием Exlantix E0Y. Об этом сообщает сайт Autohome.

Exeed Sterra ET, Chery Exeed, электромобиль Chery, новый Exeed Sterra ET Fullscreen
Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3 с
Фото: Chery

Электромобиль Exeed Sterra ET достигает примерно 5 м в длину и около 2 м в ширину. Кроссовер отличается довольно сдержанным дизайном с высокой оконной линией и диодной полосой на всю ширину кузова спереди.

Самая интересная внешняя черта – матричные экраны под фарами. На них можно выводить различные изображения.

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Салон Exeed Sterra ET не показали, но известно, что электрокроссовер получит небольшую виртуальную панель приборов и огромный тачскрин мультимедиа. Электромобиль Chery предложат в версиях на 4 и 6 мест, причем кресла второго ряда у него смогут поворачиваться. Среди опций обещают акустику с 23 динамиками и систему полуавтономного вождения.

Exeed Sterra ET, Chery Exeed, электромобиль Chery, новый Exeed Sterra ET Fullscreen
Запас хода кроссовера составит 700 км
Фото: Chery

Китайский электромобиль получит силовую установку от седана Exeed E03. Два мотора общей мощностью 480 л. с. позволят разгоняться до 100 км/ч за 3 с. Запас хода составит около 700 км.

Ранее Фокус сообщал, что Chery показали сверхмощный 1360-сильный электровнедорожник.

Также мы писали, что новый электрокар Chery оказался клоном Land Rover Defender.