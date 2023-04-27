Запас хода 700 км и 3 с до сотни: презентован флагманский электрокроссовер от Chery (фото)

Exeed Sterra ET — премиальный семейный электрокроссовер длиной около 5 метров. Авто оснастили двумя моторами общей мощностью 480 л. с.

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В Китае показали новый Exeed Sterra ET. Флагманский электрический кроссовер от премиального подразделения Chery поступит в продажу на родине в ближайшие месяцы, а в 2024 году начнется его экспорт под названием Exlantix E0Y. Об этом сообщает сайт Autohome.

Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3 с Фото: Chery

Электромобиль Exeed Sterra ET достигает примерно 5 м в длину и около 2 м в ширину. Кроссовер отличается довольно сдержанным дизайном с высокой оконной линией и диодной полосой на всю ширину кузова спереди.

Самая интересная внешняя черта – матричные экраны под фарами. На них можно выводить различные изображения.

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Салон Exeed Sterra ET не показали, но известно, что электрокроссовер получит небольшую виртуальную панель приборов и огромный тачскрин мультимедиа. Электромобиль Chery предложат в версиях на 4 и 6 мест, причем кресла второго ряда у него смогут поворачиваться. Среди опций обещают акустику с 23 динамиками и систему полуавтономного вождения.

Запас хода кроссовера составит 700 км Фото: Chery

Китайский электромобиль получит силовую установку от седана Exeed E03. Два мотора общей мощностью 480 л. с. позволят разгоняться до 100 км/ч за 3 с. Запас хода составит около 700 км.

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