Запас ходу 700 км та 3 с до сотні: презентовано флагманський електрокросовер від Chery (фото)

Exeed Sterra ET — преміальний сімейний електрокросовер завдовжки близько 5 метрів. Автомобіль оснастили двома моторами загальною потужністю 480 к. с.

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У Китаї показали новий Exeed Sterra ET. Флагманський електричний кросовер від преміального підрозділу Chery надійде у продаж на батьківщині найближчими місяцями, а 2024 року розпочнеться його експорт під назвою Exlantix E0Y. Про це повідомляє сайт Autohome.

Електрокар розганяється до 100 км/год за 3 с Фото: Chery

Електромобіль Exeed Sterra ET досягає приблизно 5 м завдовжки і близько 2 м завширшки. Кросовер відрізняється досить стриманим дизайном із високою віконною лінією та діодною смугою на всю ширину кузова спереду.

Найцікавіша зовнішня риса — матричні екрани під фарами. На них можна виводити різні зображення.

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Салон Exeed Sterra ET не показали, але відомо, що електрокросовер отримає невелику віртуальну панель приладів та величезний тачскрин мультимедіа. Електромобіль Chery запропонують у версіях на 4 та 6 місць, до того ж крісла другого ряду в нього зможуть повертатися. Серед опцій обіцяють акустику з 23 динаміками та систему напівавтономного водіння.

Запас ходу кросовера складе 700 км Фото: Chery

Китайський електромобіль отримає силову установку від седана Exeed E03. Два двигуни загальною потужністю 480 к. с. дозволять розганятися до 100 км/год за 3 с. Запас ходу становитиме близько 700 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery показали надпотужний 1360-сильний електропозашляховик.

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