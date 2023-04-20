Chery представили великий гібридний кросовер із запасом ходу 1400 км (фото)

Chery Tiggo 9 C-DM може розганятися від 0 до 100 км/год лише за 4,3 секунди. Кросовер має багате оснащення та надійде у продаж вже у травні цього року.

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На автосалоні в Шанхаї представили гібридну версію флагманського кросовера Chery Tiggo 9. Про це розповіли на сайті Autohome.

Chery Tiggo 9 C-DM отримав неймовірні характеристики з великим запасом ходу. Зовні він не відрізняється від повністю бензинової версії.

Спереду встановлені велика решітка радіатора та вузькі фари. Також на бампері є темні декоративні елементи, які доповнюють дизайн кросовера.

Chery Tiggo 9 C-DM зовні не відрізняється від бензинової моделі Фото: autohome.com.cn

Задні ліхтарі з'єднані в один блок. Знизу розташовані фальшиві вихлопні патрубки.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: autohome.com.cn

Габарити Chery Tiggo 9:

довжина — 4820 мм;

ширина — 1930 мм;

висота — 1699 мм;

колісна база — 2820 мм.

В інтер'єрі розмістили великий сенсорний дисплей, який об'єднав інформаційно-розважальну систему та панель приладів. Кількість фізичних клавіш звели до мінімуму.

В інтер'єрі майже немає фізичних кнопок Фото: autohome.com.cn

Chery Tiggo 9 CD-M оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим двигуном Kunpeng Power TGDI потужністю 254 к.с., який доповнений електродвигуном. Максимальний запас ходу становить 1400 км, а на електротязі кросовер може проїхати 165 км.

Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4,3 секунди. Витрата бензину становить 4,2 літра на 100 км.

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Продажі новинки в Китаї розпочнуться вже у травні 2023 року. Поки що доступна тільки бензинова версія за ціною від 160 тисяч юанів (23 тисячі доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Шанхаї презентовано новий електричний кросовер HiPhi Y.