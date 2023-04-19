Сім дверей та запас ходу 800 км: презентовано найнезвичайніший китайський електрокар (фото)

Новий HiPhi Y запропонований у версіях потужністю 336 та 504 к. с., а його батарею можна зарядити за 10 хвилин. Особливістю електрокросовера є його нестандартні задні двері.

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На автошоу в Шанхаї презентовано новий HiPhi Y. Електричний кросовер стане найдоступнішою моделлю від стартапу Human Horizons – його ціна становитиме від 58 000 до 72 500 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Китайський електромобіль HiPhi Y – п'ятимісний кросовер із клиноподібним дизайном. У нього виражений "ніс" і тоненькі діодні фари та ліхтарі.

Кросовер запропонований у версіях на 336 та 504 к. с. Фото: autohome.com.cn

Розміри HiPhi Y 2023:

довжина — 4938 мм;

ширина — 1958 мм;

висота — 1658 мм;

колісна база — 2950 мм.

Найцікавіша риса HiPhi Y – його двері, адже їх у авто цілих сім. Справа в тому, що задніх дверей у нього чотири: нижні відкриваються звично, а ось верхні — піднімаються. Таким чином, полегшується доступ всередину.

У електрокара дуже незвичайні задні двері Фото: autohome.com.cn

У салоні на передній панелі встановили три дисплеї — віртуальний щиток приладів, тачскрин мультимедіа та окремий екран для пасажира. Серед опцій буде автопілот.

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Китайський електромобіль HiPhi Y запропонують у двох версіях. Базовий варіант отримає 336-сильний мотор та батарею на 76,6 кВт∙год та зможе проїхати 560 км без підзарядки.

Запас ходу в топовій версії досягає 810 км Фото: autohome.com.cn

Топова модифікація буде оснащена двома двигунами сумарною потужністю 504 к. с. та батареєю ємністю 115 кВт∙год, а її запас ходу складе 810 км. Швидка зарядка на 80% здійснюється лише за 10 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що китайські електромобілі HiPhi вже з'явилися в Україні, причому до нас привезли не менш оригінальну модель.

Також ми писали, що в Шанхаї недорогий електрокар за $11 500 із запасом ходу 400 км.