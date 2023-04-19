Сім дверей та запас ходу 800 км: презентовано найнезвичайніший китайський електрокар (фото)
Новий HiPhi Y запропонований у версіях потужністю 336 та 504 к. с., а його батарею можна зарядити за 10 хвилин. Особливістю електрокросовера є його нестандартні задні двері.
На автошоу в Шанхаї презентовано новий HiPhi Y. Електричний кросовер стане найдоступнішою моделлю від стартапу Human Horizons – його ціна становитиме від 58 000 до 72 500 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.
Китайський електромобіль HiPhi Y – п'ятимісний кросовер із клиноподібним дизайном. У нього виражений "ніс" і тоненькі діодні фари та ліхтарі.
Розміри HiPhi Y 2023:
- довжина — 4938 мм;
- ширина — 1958 мм;
- висота — 1658 мм;
- колісна база — 2950 мм.
Найцікавіша риса HiPhi Y – його двері, адже їх у авто цілих сім. Справа в тому, що задніх дверей у нього чотири: нижні відкриваються звично, а ось верхні — піднімаються. Таким чином, полегшується доступ всередину.
У салоні на передній панелі встановили три дисплеї — віртуальний щиток приладів, тачскрин мультимедіа та окремий екран для пасажира. Серед опцій буде автопілот.Важливо
Китайський електромобіль HiPhi Y запропонують у двох версіях. Базовий варіант отримає 336-сильний мотор та батарею на 76,6 кВт∙год та зможе проїхати 560 км без підзарядки.
Топова модифікація буде оснащена двома двигунами сумарною потужністю 504 к. с. та батареєю ємністю 115 кВт∙год, а її запас ходу складе 810 км. Швидка зарядка на 80% здійснюється лише за 10 хвилин.
Раніше Фокус повідомляв, що китайські електромобілі HiPhi вже з'явилися в Україні, причому до нас привезли не менш оригінальну модель.
Також ми писали, що в Шанхаї недорогий електрокар за $11 500 із запасом ходу 400 км.