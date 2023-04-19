Семь дверей и запас хода 800 км: презентован самый необычный китайский электрокар (фото)

Новый HiPhi Y предложен в версиях мощностью 336 и 504 л. с., а его батарею можно подзарядить за 10 минут. Особенностью электрокроссовера являются его нестандартные задние двери.

Related video

На автошоу в Шанхае презентован новый HiPhi Y. Электрический кроссовер станет самой доступной моделью от стартапа Human Horizons – его цена составит от 58 000 до 72 500 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Китайский электромобиль HiPhi Y – пятиместный кроссовер с клиновидным дизайном. У него выраженный "нос" и тоненькие диодные фары и фонари.

Кроссовер предложен в версиях на 336 и 504 л. с. Фото: autohome.com.cn

Размеры HiPhi Y 2023:

длина — 4938 мм;

ширина — 1958 мм;

высота — 1658 мм;

колесная база — 2950 мм.

Самая интересная черта HiPhi Y – его двери, ведь их у авто целых семь. Дело в том, что задних дверей у него четыре: нижние открываются привычно, а вот верхние – поднимаются. Таким образом облегчается доступ внутрь.

У электрокара очень необычные задние двери Фото: autohome.com.cn

В салоне на передней панели установили три дисплея – виртуальный щиток приборов, тачскрин мультимедиа и отдельный экран для пассажира. Среди опций будет автопилот.

Важно

Китайцы презентовали "убийцу" Tesla Model Y за $35 000 с запасом хода 780 км (видео)

Китайский электромобиль HiPhi Y предложат в двух версиях. Базовый вариант получит 336-сильный мотор и батарею на 76,6 кВт∙ч и сможет проехать 560 км без подзарядки.

Запас хода в топовой версии достигает 810 км Фото: autohome.com.cn

Топовая модификация будет оснащена двумя моторами суммарной мощностью 504 л. с. и батареей емкостью 115 кВт∙ч, а ее запас хода составит 810 км. Быстрая зарядка на 80% осуществляется всего за 10 минут.

Ранее Фокус сообщал, что китайские электромобили HiPhi уже появились в Украине, причем к нам привезли не менее оригинальную модель.

Также мы писали, что в Шанхае недорогой электрокар за $11 500 с запасом хода 400 км.