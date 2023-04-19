Семь дверей и запас хода 800 км: презентован самый необычный китайский электрокар (фото)
Новый HiPhi Y предложен в версиях мощностью 336 и 504 л. с., а его батарею можно подзарядить за 10 минут. Особенностью электрокроссовера являются его нестандартные задние двери.
На автошоу в Шанхае презентован новый HiPhi Y. Электрический кроссовер станет самой доступной моделью от стартапа Human Horizons – его цена составит от 58 000 до 72 500 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.
Китайский электромобиль HiPhi Y – пятиместный кроссовер с клиновидным дизайном. У него выраженный "нос" и тоненькие диодные фары и фонари.
Размеры HiPhi Y 2023:
- длина — 4938 мм;
- ширина — 1958 мм;
- высота — 1658 мм;
- колесная база — 2950 мм.
Самая интересная черта HiPhi Y – его двери, ведь их у авто целых семь. Дело в том, что задних дверей у него четыре: нижние открываются привычно, а вот верхние – поднимаются. Таким образом облегчается доступ внутрь.
В салоне на передней панели установили три дисплея – виртуальный щиток приборов, тачскрин мультимедиа и отдельный экран для пассажира. Среди опций будет автопилот.Важно
Китайский электромобиль HiPhi Y предложат в двух версиях. Базовый вариант получит 336-сильный мотор и батарею на 76,6 кВт∙ч и сможет проехать 560 км без подзарядки.
Топовая модификация будет оснащена двумя моторами суммарной мощностью 504 л. с. и батареей емкостью 115 кВт∙ч, а ее запас хода составит 810 км. Быстрая зарядка на 80% осуществляется всего за 10 минут.
Ранее Фокус сообщал, что китайские электромобили HiPhi уже появились в Украине, причем к нам привезли не менее оригинальную модель.
Также мы писали, что в Шанхае недорогой электрокар за $11 500 с запасом хода 400 км.