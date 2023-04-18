Китайцы презентовали "убийцу" Tesla Model Y за $35 000 с запасом хода 780 км (видео)

Xpeng G6 получил богатое оснащение и будет доступен в нескольких версиях. Максимальный запас хода по циклу CLTC составит 780 км на одном заряде.

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На автосалоне в Шанхае состоялась презентация нового купеобразного электрического кроссовера Xpeng G6. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Компактный кроссовер Xpeng G6 построен на новой платформе SEPA 2.0. Он поддерживает быструю зарядку на 800 В.

Спереди расположена двухрядная оптика с узкими дневными ходовыми огнями. Ниже расположены фары, которые интегрированы в воздухозаборники.

Сзади установлены узкие фонари. Также есть небольшой спойлер, который прижимает заднюю часть авто к земле.

Xpeng G6 получил узкие светодиодные фонари Фото: CarNewsChina

Габариты Xpeng G6:

длина — 4753 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2890 мм.

Электромобиль получил богатое оснащение. Список опций включает лидар, а стандартное оборудование будет включать систему автономного вождения XNGP.

Цены на Xpeng G6:

G6 590 Pro — $34 900;

— $34 900; G6 780 Pro — $37 800;

— $37 800; G6 780 Max — $40 700;

— $40 700; G6 700 Max — $43 600.

Xpeng G6 будет предложен в двух конфигурациях — с одним или двумя электромоторами. Первый вариант имеет мощность 296 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Вторая силовая установка предлагает 460 л.с. мощности и крутящий момент 660 Нм.

В интерьере появится большой сенсорный дисплей Фото: CarNewsChina

Базовые комплектации получат аккумулятор емкостью 66 кВт⋅ч, а более дорогие версии — 87,5 кВт⋅ч. Максимальный запас хода по циклу CLTC составит 780 км на одном заряде.

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На европейском рынке Xpeng G6 будет продаваться под другим названием. Первые поставки в Китае начнутся уже к концу второго квартала этого года.

Ранее Фокус рассказал, что на Шанхайском автосалоне Toyota презентовала два электрокроссовера.