Китайці презентували "вбивцю" Tesla Model Y за $35 000 із запасом ходу 780 км (відео)

Xpeng G6 отримав багате оснащення та буде доступний у кількох версіях. Максимальний запас ходу за циклом CLTC становитиме 780 км одному заряді.

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На автосалоні у Шанхаї відбулася презентація нового купеподібного електричного кросовера Xpeng G6. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Компактний кросовер Xpeng G6 побудований на новій платформі SEPA 2.0. Він підтримує швидку зарядку на 800 В.

Попереду розташована дворядна оптика з вузькими денними ходовими вогнями. Нижче розташовані фари, які інтегровані в повітрозабірники.

Позаду встановлено вузькі ліхтарі. Також є невеликий спойлер, який притискає задню частину до землі.

Xpeng G6 отримав вузькі світлодіодні ліхтарі Фото: CarNewsChina

Габарити Xpeng G6:

довжина — 4753 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1650 мм;

колісна база — 2890 мм.

Електромобіль отримав багате оснащення. Список опцій включає лідар, а стандартне обладнання включатиме систему автономного водіння XNGP.

Ціни на Xpeng G6:

G6 590 Pro — $ 34 900;

— $ 34 900; G6 780 Pro — $ 37 800;

— $ 37 800; G6 780 Max — $ 40 700;

— $ 40 700; G6 700 Max — $43 600.

Xpeng G6 буде запропонований у двох конфігураціях – з одним або двома електромоторами. Перший варіант має потужність 296 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Друга силова установка пропонує 460 к.с. потужності та крутний момент 660 Нм.

В інтер'єрі з'явиться великий сенсорний дисплей Фото: CarNewsChina

Базові комплектації отримають акумулятор місткістю 66 кВт·год, а дорожчі версії — 87,5 кВт·год. Максимальний запас ходу за циклом CLTC становитиме 780 км одному заряді.

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На європейському ринку Xpeng G6 продаватиметься під іншою назвою. Перші постачання в Китаї розпочнуться вже до кінця другого кварталу цього року.

Раніше Фокус розповів, що на Шанхайському автосалоні Toyota презентувала два електрокросовери.