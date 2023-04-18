Nissan представив футуристичний позашляховик з передовими технологіями (фото)

Nissan Arizon демонструє напрямок бренду на китайський ринок. Концепт отримав передові технології та має мінімалістичний дизайн.

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На автосалоні у Шанхаї представили унікальний концепт електричного позашляховика Nissan Arizon. Про це розповіли на сайті Motor1.

Nissan Arizon створений китайським підрозділом бренду з використанням глобального досвіду у галузі електромобілів. У компанії назвали концепт "багатофункціональним партнером для китайських водіїв".

Позашляховик побудований на платформі CMF-EV, яка також використовується у Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech Electric. Однак жодних технічних характеристик силової установки немає.

Nissan Arizon відрізняється агресивним дизайном з незвичайною передньою та задньою оптикою. Концепт не має решітки радіатора.

Nissan Arizon отримав незвичайний дизайн Фото: Nissan

У Nissan заявили, що концептуальний позашляховик має низький центр важкості. Завдяки цьому електрокар добре керується.

Ще однією відмінністю Nissan Arizon є незвичайні задні двері, які відкриваються проти руху. Вони відкривають доступ до мінімалістичного інтер'єру.

За словами Nissan, салон позашляховика орієнтований не лише на водія, а й на його пасажирів. Усередині встановлено великий дисплей, а всі кнопки мають сенсорне керування.

В інтер'єрі Nissan Arizon відсутні фізичні кнопки Фото: Nissan

В концепті є новий особистий віртуальний помічник, на ім'я Eporo. Він може взаємодіяти з пасажирами та давати точні відповіді на команди.

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Nissan Arizon також оснащений інтерактивною системою освітлення, яка розпізнає людей і автоматично адаптує освітлення відповідно до їх уподобань. Систему навколишнього освітлення можна налаштувати за допомогою різних режимів.

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