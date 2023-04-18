Розкіш і турбота про довкілля: презентовано найдорожчий Volvo в історії (фото)

Volvo EX90 Excellence — флагманська розкішна версія електромобіля. Кросовер отримав екологічно чисте оздоблення салону та комфортабельні задні сидіння з електроприводом і вентиляцією.

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Лінійку флагманського Volvo EX90 2024 розширила нова топова версія Excellence. Електричний кросовер презентували на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє офіційний вебсайт Volvo.

У кросовера двокольорове забарвлення та 22-дюймові диски Фото: Volvo

Саме в Китаї спочатку буде представлено новий Volvo EX90 Excellence. Ціна електрокара не оголошена, але, напевно, він коштуватиме понад 100 000 доларів і стане найдорожчим Volvo всіх часів.

Ззаду встановлено два окремі крісла Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX90 Excellence можна впізнати за ексклюзивним двокольоровим забарвленням і спеціальними 22-дюймовими дисками. В обробці салону на вибір пропонують не шкіру, а екологічно чисту вовну та тканину, отриману шляхом вторинної переробки. Також є вставки з дерева.

Деякі перемикачі виконані з кришталю Фото: Volvo

На відміну від стандартного Volvo EX90 2024, у Excellence лише два ряди сидінь — кросовер є чотиримісним. На другому ряду встановлені два окремі крісла з подушками в підголовниках, доповнені електроприводом і вентиляцією.

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Комплектація Volvo EX90 Excellence також включає холодильник, дорогу аудіосистему Bowers & Wilkins і розпилювач парфумів (ним керують за допомогою перемикача з натурального кришталю).

Комплектацію поповнив холодильник Фото: Volvo

Характеристики Volvo EX90 Excellence поки не розкрили, відомо лише, що запас ходу електрокросовера становитиме 650 км. Стандартна модель запропонована у версіях на 408 та 517 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Volvo EX90 з'явиться і в Україні. Кросовер запропонують у двох версіях.

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