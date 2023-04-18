Volvo показали електричний купе-кросовер із запасом ходу понад 480 км (фото)

Polestar 4 отримав стильний дизайн та передові технології. Спершу кросовер надійде у продаж у Китаї, а потім з'явиться й на інших ринках.

Related video

На автосалоні в Шанхаї презентували купе-кросовер Polestar 4, який є найшвидшою моделлю суббренду Volvo. Про це повідомили на сайті Motor1.

Polestar 4 отримав купеподібний силует та роздільну передню оптику. Його дизайн натхненний концептом Polestar Precept.

Polestar 4 отримав купеподібний силует Фото: Polestar

Новинка займе місце у модельному ряду між седаном Polestar 2 та кросовером Polestar 3. Polestar 4 запропонують у кількох версіях.

Кросовер відрізняється низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору. На авто встановлені висувні дверні ручки та безрамні вікна. Ще однією відмінністю моделі стала відсутність заднього скла.

Polestar 4 не має заднього скла Фото: Polestar

Габарити Polestar 4:

довжина — 4839 мм;

ширина — 2139 мм;

висота — 1544 мм;

колісна база — 2999 мм.

Polestar 4 буде доступний як з одним, так і двома двигунами. Двомоторна версія зі збільшеним запасом ходу видає потужність 544 к.с. і 686 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,8 секунди.

Одномоторна версія зі збільшеним запасом ходу має потужність 272 к.с. і 343 Нм крутного моменту. Усі моделі далекого радіусу оснастять акумуляторною батареєю місткістю 102,0 кВт·год. Попередній запас ходу становить понад 480 км на одному заряді.

Polestar 4 отримає нову функцію оптимізації приводу, яка дозволяє водіям вибирати режими керування з упором на запас ходу або ефективність. Двомоторна версія може відключати один з електромоторів для економії енергії.

Особливу увагу в Polestar 4 приділено безпеці. Електрокросовер отримав дев'ять подушок безпеки, 12 камер, радар та 12 ультразвукових датчиків.

В інтер'єрі встановлена 10,2-дюймова панель приладів, а поруч розташований 15,4-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Проєкційний дисплей отримав "сніговий режим", який змінює колір тексту з білого на жовтий під час поїздки по засніженій місцевості.

Важливо

Лімітований тираж і 476 сил: Volvo показали новий спортивний електромобіль (фото)

Polestar 4 спочатку з'явиться в листопаді цього року в Китаї. Початкова ціна кросовера становитиме 60 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що електрокросовер Polestar 2 оновився на 2024 модельний рік.