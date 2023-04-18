Volvo показали электрический купе-кроссовер с запасом хода более 480 км (фото)

Polestar 4 получил стильный дизайн и передовые технологии. Сперва кроссовер поступит в продажу в Китае, а затем появится и на других рынках.

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На автосалоне в Шанхае презентовали купе-кроссовер Polestar 4, который является самой быстрой моделью суббренда Volvo. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Polestar 4 получил купеобразный силуэт и раздельную переднюю оптику. Его дизайн вдохновлен концептом Polestar Precept.

Polestar 4 получил купеобразный силуэт Фото: Polestar

Новинка займет место в модельном ряду между седаном Polestar 2 и кроссовером Polestar 3. Polestar 4 предложат в нескольких версиях.

Кроссовер отличается низким коэффициентом аэродинамического сопротивления. На авто установлены выдвижные дверные ручки и безрамные окна. Еще одной отличительной чертой модели стало отсутствие заднего стекла.

У Polestar 4 нет заднего стекла Фото: Polestar

Габариты Polestar 4:

длина — 4839 мм;

ширина — 2139 мм;

высота — 1544 мм;

колесная база — 2999 мм.

Polestar 4 будет доступен как с одним, так и с двумя двигателями. Двухмоторная версия с увеличенным запасом хода выдает мощность 544 л.с. и 686 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 секунды.

Одномоторная версия с увеличенным запасом хода обладает мощностью 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Все модели дальнего радиуса оснастят аккумуляторной батареей емкостью 102,0 кВт⋅ч. Предварительный запас хода составляет более 480 км на одном заряде.

Polestar 4 получит новую функцию оптимизации привода, которая позволяет водителям выбирать режимы вождения с упором на запас хода или производительность. Двухмоторная версия может отключать один из электромоторов для экономии энергии.

Особое внимание в Polestar 4 уделено безопасности. Электрокроссовер получил девять подушек безопасности, 12 камер, радар и 12 ультразвуковых датчиков.

В интерьере установлена 10,2-дюймовая приборная панель, а рядом расположен 15,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Проекционный дисплей получил "снежный режим", который меняет цвет текста с белого на желтый во время поездки по заснеженной местности.

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Polestar 4 сперва появится в ноябре этого года в Китае. Начальная цена кроссовера составит 60 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что электрокроссовер Polestar 2 обновился для 2024 модельного года.