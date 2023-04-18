Volvo показали электрический купе-кроссовер с запасом хода более 480 км (фото)
Polestar 4 получил стильный дизайн и передовые технологии. Сперва кроссовер поступит в продажу в Китае, а затем появится и на других рынках.
На автосалоне в Шанхае презентовали купе-кроссовер Polestar 4, который является самой быстрой моделью суббренда Volvo. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Polestar 4 получил купеобразный силуэт и раздельную переднюю оптику. Его дизайн вдохновлен концептом Polestar Precept.
Новинка займет место в модельном ряду между седаном Polestar 2 и кроссовером Polestar 3. Polestar 4 предложат в нескольких версиях.
Кроссовер отличается низким коэффициентом аэродинамического сопротивления. На авто установлены выдвижные дверные ручки и безрамные окна. Еще одной отличительной чертой модели стало отсутствие заднего стекла.
Габариты Polestar 4:
- длина — 4839 мм;
- ширина — 2139 мм;
- высота — 1544 мм;
- колесная база — 2999 мм.
Polestar 4 будет доступен как с одним, так и с двумя двигателями. Двухмоторная версия с увеличенным запасом хода выдает мощность 544 л.с. и 686 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 секунды.
Одномоторная версия с увеличенным запасом хода обладает мощностью 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Все модели дальнего радиуса оснастят аккумуляторной батареей емкостью 102,0 кВт⋅ч. Предварительный запас хода составляет более 480 км на одном заряде.
Polestar 4 получит новую функцию оптимизации привода, которая позволяет водителям выбирать режимы вождения с упором на запас хода или производительность. Двухмоторная версия может отключать один из электромоторов для экономии энергии.
Особое внимание в Polestar 4 уделено безопасности. Электрокроссовер получил девять подушек безопасности, 12 камер, радар и 12 ультразвуковых датчиков.
В интерьере установлена 10,2-дюймовая приборная панель, а рядом расположен 15,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Проекционный дисплей получил "снежный режим", который меняет цвет текста с белого на желтый во время поездки по заснеженной местности.Важно
Polestar 4 сперва появится в ноябре этого года в Китае. Начальная цена кроссовера составит 60 000 долларов.
Ранее Фокус рассказал, что электрокроссовер Polestar 2 обновился для 2024 модельного года.