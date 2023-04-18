Nissan представил футуристичный внедорожник с передовыми технологиями (фото)

Nissan Arizon демонстрирует направление бренда на китайский рынок. Концепт получил передовые технологии и обладает минималистичным дизайном.

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На автосалоне в Шанхае представили уникальный концепт электрического внедорожника Nissan Arizon. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Nissan Arizon создан китайским подразделением бренда с использованием глобального опыта в области электромобилей. В компании назвали концепт "многофункциональным партнером для китайских водителей".

Внедорожник построен на платформе CMF-EV, которая также используется в Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Однако никаких технических характеристик силовой установке нет.

Nissan Arizon отличается мускулистым дизайном с необычной передней и задней оптикой. У концепта отсутствует решетка радиатора.

Nissan Arizon получил необычный дизайн Фото: Nissan

В Nissan заявили, что концептуальный внедорожник имеет низкий центр тяжести. Благодаря этому электрокар отлично управляется.

Еще одной отличительной чертой Nissan Arizon являются необычные задние двери, которые открываются против движения. Они открывают доступ к минималистичному интерьеру.

По словам Nissan, салон внедорожника ориентирован не только на водителя, но и его пассажиров. Внутри установлен большой дисплей, а все кнопки управления сенсорные.

В интерьере Nissan Arizon отсутствуют физические кнопки Фото: Nissan

В концепте есть новый виртуальный личный помощник по имени Eporo. Он может взаимодействовать с пассажирами и давать точные ответы на команды.

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Nissan Arizon также оснащен интерактивной системой освещения, которая распознает людей и автоматически адаптирует освещение в соответствии с их предпочтениями. Систему окружающего освещения можно настроить с помощью различных режимов.

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