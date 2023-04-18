"Чайка" за $11 500: BYD презентовал электрокар для Европы с запасом хода 400 км (фото)

Новый BYD Seagull — компактный 3,8-метровый хэтчбек В-класса с оригинальным дизайном. Бюджетный китайский электромобиль получил виртуальную панель приборов, климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов.

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На автошоу в Шанхае дебютировал новый BYD Seagull. Самый дешевый электромобиль китайской марки вскоре поступит в продажу по цене от 78 800 до 95 800 юаней ($11 500 – 14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

BYD Seagull — 3,8-метровый хэтчбэк В-класса Фото: BYD Auto

В Китае на электромобиль BYD Seagull (название переводится как "Чайка") уже принимают заказы. Также стало известно, что модель появится в Европе – ее недавно видели на тестах в Испании. Основным конкурентом электрокара называют Wuling Bingo от General Motors.

Новый BYD Seagull — компактный хэтчбэк В-класса с оригинальным дизайном. У него короткие свесы кузова, клиновидная оконная линия и рельефные боковины. Заднее стекло прикрыто спойлером.

Электрокар оснащен 75-сильным мотором Фото: BYD Auto

Габариты Размеры BYD Seagull 2023:

длина — 3 780 мм;

ширина — 1 715 мм;

высота — 1 540 мм;

колесная база — 2 500 мм;

масса — 1 160 кг.

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В салоне руль скошен снизу, а передняя панель выполнена изогнутой. Китайский электромобиль получил виртуальный щиток приборов и большой 12,8-дюймовый тачскрин. Оснащение включает климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов.

Китайский электромобиль получил виртуальную панель приборов и большой тачскрин Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Seagull получил 75-сильный мотор и развивает 130 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 30 и 38 кВтч: запас хода составляет 305 и 405 км, соответственно. Зарядка электрокара в быстром режиме на 80% занимает полчаса.

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