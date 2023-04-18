"Чайка" за $11 500: BYD презентував електрокар для Європи із запасом ходу 400 км (фото)

Новий BYD Seagull – компактний 3,8-метровий хетчбек В-класу з оригінальним дизайном. Бюджетний китайський електромобіль отримав віртуальну панель приладів, клімат-контроль та бездротову зарядку для смартфонів.

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На автошоу у Шанхаї дебютував новий BYD Seagull. Найдешевший електромобіль китайської марки незабаром надійде у продаж за ціною від 78 800 до 95 800 юанів ($11 500 – 14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

BYD Seagull — 3,8-метровий хетчбек В-класу Фото: BYD Auto

У Китаї на електромобіль BYD Seagull (назва перекладається як "Чайка") вже приймають замовлення. Також стало відомо, що модель з'явиться у Європі – її нещодавно бачили на тестах в Іспанії. Основним конкурентом електрокара називають Wuling Bingo від General Motors.

Новий BYD Seagull – компактний хетчбек В-класу з оригінальним дизайном. У нього короткі звиси кузова, клиноподібна віконна лінія та рельєфні боковини. Заднє скло прикрите спойлером.

Електрокар оснащений 75-сильним двигуном Фото: BYD Auto

Габарити Розміри BYD Seagull 2023:

довжина — 3780 мм;

ширина — 1715 мм;

висота — 1540 мм;

колісна база — 2500 мм;

маса — 1160 кг.

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У салоні кермо скошене знизу, а передня панель виконана зігнутою. Китайський електромобіль отримав віртуальний щиток приладів та великий 12,8-дюймовий тачскрін. Оснащення включає клімат-контроль та бездротову зарядку для смартфонів.

Китайський електромобіль отримав віртуальну панель приладів та великий тачскрин. Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Seagull отримав 75-сильний двигун і розвиває 130 км/год. На вибір запропоновані батареї ємністю 30 та 38 кВтг: запас ходу становить 305 та 405 км, відповідно. Заряджання електрокара у швидкому режимі на 80% займає півгодини.

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