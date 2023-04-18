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Авто

"Чайка" за $11 500: BYD презентував електрокар для Європи із запасом ходу 400 км (фото)

BYD Seagull, новий BYD Seagull, електромобіль BYD, BYD Seagull 2023
Фото: CarNewsChina | BYD Seagull коштує від 11 500 доларів і з'явиться у Європі

Новий BYD Seagull – компактний 3,8-метровий хетчбек В-класу з оригінальним дизайном. Бюджетний китайський електромобіль отримав віртуальну панель приладів, клімат-контроль та бездротову зарядку для смартфонів.

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На автошоу у Шанхаї дебютував новий BYD Seagull. Найдешевший електромобіль китайської марки незабаром надійде у продаж за ціною від 78 800 до 95 800 юанів ($11 500 – 14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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BYD Seagull — 3,8-метровий хетчбек В-класу
Фото: BYD Auto

У Китаї на електромобіль BYD Seagull (назва перекладається як "Чайка") вже приймають замовлення. Також стало відомо, що модель з'явиться у Європі – її нещодавно бачили на тестах в Іспанії. Основним конкурентом електрокара називають Wuling Bingo від General Motors.

Новий BYD Seagull – компактний хетчбек В-класу з оригінальним дизайном. У нього короткі звиси кузова, клиноподібна віконна лінія та рельєфні боковини. Заднє скло прикрите спойлером.

Електрокар BYD Seagull 2023, BYD Seagull, новий BYD Seagull, електромобіль BYD, BYD Seagull 2023 Fullscreen
Електрокар оснащений 75-сильним двигуном
Фото: BYD Auto

Габарити Розміри BYD Seagull 2023:

  • довжина — 3780 мм;
  • ширина — 1715 мм;
  • висота — 1540 мм;
  • колісна база — 2500 мм;
  • маса — 1160 кг.
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У салоні кермо скошене знизу, а передня панель виконана зігнутою. Китайський електромобіль отримав віртуальний щиток приладів та великий 12,8-дюймовий тачскрін. Оснащення включає клімат-контроль та бездротову зарядку для смартфонів.

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Китайський електромобіль отримав віртуальну панель приладів та великий тачскрин.
Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Seagull отримав 75-сильний двигун і розвиває 130 км/год. На вибір запропоновані батареї ємністю 30 та 38 кВтг: запас ходу становить 305 та 405 км, відповідно. Заряджання електрокара у швидкому режимі на 80% займає півгодини.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD презентували суперкар, здатний їздити на трьох колесах.

Також ми писали, що BYD створили недорогий електричний клон кросовера Ford EcoSport.