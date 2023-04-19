Китайський Hummer: BYD показав електропозашляховик за $160 000 із запасом ходу 1000 км (фото)

BYD Yangwang U8 досягає 5,3 м у довжину та оснащений 1100-сильною установкою. Брутальний позашляховик розганяється до 100 км/год за 3 с і здатний розвертатися на місці.

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На автосалоні у Шанхаї дебютував новий BYD Yangwang U8. Це один із найдорожчих китайських позашляховиків – його ціна стартує з 1 096 000 юанів ($160 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик отримав 1100-сильну установку Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Yangwang U8 – представник нового суббренду. У цьому сімействі будуть дорогі надпотужні електромобілі, серед яких є і суперкар.

Новий BYD Yangwang U8 відрізняється брутальним дизайном з високим капотом, вертикальними задніми стійками та розширеними крилами. Величезна решітка радіатора поєднується з оригінальними С-подібними фарами. Днище захищене від води, а стандартні шини розміром 275/60 ​​R20 не бояться проколів.

Довжина BYD Yangwang U8 перевищує 5,3 м Фото: BYD Auto

Позашляховик стане китайським аналогом електричного Hummer і нового Rivian R1S, проте він більший за конкурентів.

Розміри BYD Yangwang U8 2023:

довжина – 5319 мм;

ширина – 2050 мм;

висота – 1930 мм;

колісна база – 3050 мм.

На передній панелі встановлені три дисплеї Фото: BYD Auto

Салон BYD Yangwang U8 оброблений шкірою та деревом. На передній панелі встановлені три дисплеї, ще два монітори призначені для задніх пасажирів. На вибір запропонують версії на 5 та 7 місць. Базове оснащення включає електропакет та камери кругового огляду, а топова версія отримає автопілот.

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Китайський електромобіль BYD Yangwang U8 оснащений чотирма моторами із сумарною віддачею 1100 к. с. та 1280 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3 секунди, а заявлений запас ходу становить 1000 км.

Електромобіль розганяється до 100 км/год за 3 с Фото: BYD Auto

Електрокар отримав повний привід із набором режимів для бездоріжжя. Крім того, у нього керовані задні колеса, що дозволяють розвертатися на місці.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD у Шанхаї презентував і свій найдешевший електрокар за $11 500. Його запас ходу — 400 км.

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