Китайский Hummer: BYD показал электровнедорожник за $160 000 с запасом хода 1000 км (фото)
BYD Yangwang U8 достигает 5,3 м в длину и оснащен 1100-сильной установкой. Брутальный внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 3 с и способен разворачиваться на месте.
На автосалоне в Шанхае дебютировал новый BYD Yangwang U8. Это один из самых дорогих китайских внедорожников – его цена стартует с 1 096 000 юаней ($160 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль BYD Yangwang U8 – представитель нового суббренда. В этом семействе будут дорогие сверхмощные электромобили, среди которых есть и суперкар.
Новый BYD Yangwang U8 отличается брутальным дизайном с высоким капотом, вертикальными задними стойками и расширенными крыльями. Огромная радиаторная решетка сочетается с оригинальными С-образными фарами. Днище защищено от воды, а стандартные шины размером 275/60 R20 не боятся проколов.
Внедорожник станет китайским аналогом электрического Hummer и нового Rivian R1S, однако он крупнее конкурентов.
Размеры BYD Yangwang U8 2023:
- длина – 5319 мм;
- ширина – 2050 мм;
- высота – 1930 мм;
- колесная база – 3050 мм.
Салон BYD Yangwang U8 отделан кожей и деревом. На передней панели установлены три дисплея, еще два монитора предусмотрены для задних пассажиров. На выбор предложат версии на 5 и 7 мест. Базовое оснащение включает электропакет и камеры кругового обзора, а топовая версия получит автопилот.Важно
Китайский электромобиль BYD Yangwang U8 оснащен четырьмя моторами с суммарной отдачей 1100 л. с. и 1280 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3 с, а заявленный запас хода составляет 1000 км.
Электрокар получил полный привод с набором режимов для бездорожья. Кроме того, у него управляемые задние колеса, позволяющие разворачиваться на месте.
Ранее Фокус сообщал, что BYD в Шанхае презентовал и свой самый дешевый электрокар за $11 500. Его запас хода — 400 км.
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