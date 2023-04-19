Great Wall презентовали впечатляющий шестиколесный пикап с гибридной установкой (фото)

Пикап Great Wall Cannon удлинили и добавили ему пару колес. Автомобиль оснащен 510-сильной установкой и способен проехать 50 км на электротяге.

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На автошоу в Шанхае дебютировал новый Great Wall Cannon CyberP!ckup. Огромный шестиколесный пикап пока является концепт-каром, но вскоре поступит в производство. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Пикап получил 33-дюймовые внедорожные шины Фото: carscoops.com

Чтобы добавить третью ось, пикап Great Wall Cannon удлинили. Кроме того, автомобиль получил особую решетку радиатора, карбоновый капот с воздухозаборниками и массивные бамперы. В кузове появились дуги, а его задний борт выполнен распашным.

Задний борт кузова выполнен распашным Фото: carscoops.com

В добавок, новый Great Wall Cannon CyberP!ckup подготовили к серьезному бездорожью. Ему увеличили клиренс и установили огромные 33-дюймовые внедорожные шины (для них понадобились расширители арок).

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Салон Great Wall Cannon CyberP!ckup получился весьма нетипичным, как для модели повышенной проходимости. Его отделали белой кожей и полированным алюминием, а также установили виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей.

Салон отделан белой кожей Фото: carscoops.com

Пикап Great Wall получил новую гибридную установку. Бензиновый 3,0-литровый V6 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 510 л. с. и 750 Нм. Он способен буксировать 6-тонный прицеп и может проехать до 50 км в полностью электрическом режиме. Полный привод дополнен пятью блокируемыми дифференциалами.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet представили мощный пикап для серьезного бездорожья.

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