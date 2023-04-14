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Авто

Chevrolet представили сверхмощный пикап для самого тяжелого бездорожья (фото)

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Фото: General Motors | Chevrolet Silverado HD ZR2 узнается по особой решетке радиатора

Новый Chevrolet Silverado HD ZR2 получил защиту днища и внедорожную резину, а его клиренс увеличен. Пикап комплектуют исключительно огромными 6,6-литровыми V8.

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Пикап Chevrolet Silverado HD 2023 получил экстремальную версию ZR2. Автомобиль подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Chevrolet Silverado HD ZR2, Chevrolet Silverado ZR2, Chevrolet Silverado HD, Chevrolet Silverado Fullscreen
Клиренс Chevrolet Silverado увеличен до 299 мм
Фото: General Motors

Новый Chevrolet Silverado ZR2 узнается по особой решетке радиатора, стальной защите днища и увеличенному на 38 мм (до 299 мм) клиренсу. Кроме того, он получил огромные 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory MT.

За доплату можно выбрать опционный пакет Bison. Он включает стальные бамперы и дополнительные пластины, защищающие днище.

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Пикап получил огромные 35-дюймовые шины
Фото: General Motors

Салон Chevrolet Silverado HD ZR2 отделан особой черной кожей. Оснащение включает виртуальную панель приборов и 13,4-дюймовый тачскрин, а за доплату доступна проекция на лобовое стекло.

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Пикап Chevrolet Silverado HD ZR2 комплектуется только огромными 6,6-литровыми V8. Бензиновый двигатель развивает 407 л. с., а турбодизельный – 477 л. с. Обе версии имеют грузоподъемность 1,5 тонны и могут буксировать 8,4-тонный прицеп.

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Стандартное оснащение включает виртуальную панель приборов
Фото: General Motors

Новый Chevrolet Silverado HD ZR2 оснащен 10-ступенчатой автоматической КПП, а полный привод дополнен блокировкой заднего дифференциала. Также предусмотрен набор внедорожных режимов, а подвеска авто усилена и дополнена длинноходыми амортизаторами.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors создали недорогой электрокроссовер за $30 500 с запасом хода свыше 600 км.

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