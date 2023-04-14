Chevrolet представили сверхмощный пикап для самого тяжелого бездорожья (фото)

Новый Chevrolet Silverado HD ZR2 получил защиту днища и внедорожную резину, а его клиренс увеличен. Пикап комплектуют исключительно огромными 6,6-литровыми V8.

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Пикап Chevrolet Silverado HD 2023 получил экстремальную версию ZR2. Автомобиль подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Клиренс Chevrolet Silverado увеличен до 299 мм Фото: General Motors

Новый Chevrolet Silverado ZR2 узнается по особой решетке радиатора, стальной защите днища и увеличенному на 38 мм (до 299 мм) клиренсу. Кроме того, он получил огромные 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory MT.

За доплату можно выбрать опционный пакет Bison. Он включает стальные бамперы и дополнительные пластины, защищающие днище.

Пикап получил огромные 35-дюймовые шины Фото: General Motors

Салон Chevrolet Silverado HD ZR2 отделан особой черной кожей. Оснащение включает виртуальную панель приборов и 13,4-дюймовый тачскрин, а за доплату доступна проекция на лобовое стекло.

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Пикап Chevrolet Silverado HD ZR2 комплектуется только огромными 6,6-литровыми V8. Бензиновый двигатель развивает 407 л. с., а турбодизельный – 477 л. с. Обе версии имеют грузоподъемность 1,5 тонны и могут буксировать 8,4-тонный прицеп.

Стандартное оснащение включает виртуальную панель приборов Фото: General Motors

Новый Chevrolet Silverado HD ZR2 оснащен 10-ступенчатой автоматической КПП, а полный привод дополнен блокировкой заднего дифференциала. Также предусмотрен набор внедорожных режимов, а подвеска авто усилена и дополнена длинноходыми амортизаторами.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors создали недорогой электрокроссовер за $30 500 с запасом хода свыше 600 км.

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