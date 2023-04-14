Chevrolet представили надпотужний пікап для найважчого бездоріжжя (фото)

Новий Chevrolet Silverado HD ZR2 отримав захист днища та позашляхову гуму, а його кліренс збільшено. Пікап комплектують виключно величезними 6,6-літровими V8.

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Пікап Chevrolet Silverado HD 2023 отримав екстремальну версію ZR2. Автомобіль підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Кліренс Chevrolet Silverado збільшено до 299 мм. Фото: General Motors

Новий Chevrolet Silverado ZR2 впізнається за особливою решіткою радіатора, сталевим захистом днища та збільшеним на 38 мм (до 299 мм) кліренсом. Він також отримав величезні 35-дюймові шини Goodyear Wrangler Territory MT.

За доплату можна обрати опціонний пакет Bison. Він включає сталеві бампери та додаткові пластини, що захищають днище.

Пікап отримав величезні 35-дюймові шини Фото: General Motors

Салон Chevrolet Silverado HD ZR2 оброблений особливою чорною шкірою. Оснащення включає віртуальну панель приладів та 13,4-дюймовий тачскрин, а за доплату доступна проекція на лобове скло.

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Пікап Chevrolet Silverado HD ZR2 комплектується лише величезними 6,6-літровими V8. Бензиновий двигун розвиває 407 к. с., а турбодизельний – 477 к. с. Обидві версії мають вантажопідйомність 1,5 тонни та можуть буксирувати 8,4-тонний причіп.

Стандартне обладнання включає віртуальну панель приладів Фото: General Motors

Новий Chevrolet Silverado HD ZR2 оснащений 10-ступінчастою автоматичною КПП, а повний привід доповнений блокуванням заднього диференціала. Також передбачено набір позашляхових режимів, а підвіска авто посилена та доповнена довгохідними амортизаторами.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors створили недорогий електрокросовер за $30 500 із запасом ходу понад 600 км.

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