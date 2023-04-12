Great Wall представили новый брутальный внедорожник с богатым оснащением (фото)

Tank 400 займет среднее место в линейке бренда. Новинка отличается брутальным дизайном и богатым оснащением.

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В Китае показали новый брутальный внедорожник Tank 400 от концерна Great Wall. Подробности об авто сообщили на сайте Autohome.

Официальная презентация Tank 400 состоится позже в 2023 году. Пока в Министерстве промышленности и информатизации Китая показали несколько снимков модели.

Tank 400 отличается "мускулистым" кузовом с заметными расширителями колесных арок. Сзади расположено полноценное запасное колесо.

На двери багажника установлено запасное колесо Фото: autohome.com.cn

Габариты Tank 400:

длина — 4985 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1905 мм;

колесная база — 2850 мм.

На внедорожник установили 18-дюймовые колесные диски. На крыше установлены рейлинги для погрузки дополнительного багажа.

Tank 400 сперва предложат только с 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 252 л.с. Предусмотрено наличие системы полного привода.

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Внедорожник получил современный интерьер с богатым оснащением. По центру салона установлен длинный дисплей информационно-развлекательной системы. Приборная панель выполнена в ретро-стиле.

Tank 400 получил современный салон Фото: autohome.com.cn

Среди опций доступны подогрев и вентиляция сидений, большой панорамный люк и контурная подсветка. Стоимость и дата выхода новинки пока не раскрываются.

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