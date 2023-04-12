Great Wall представили новий брутальний позашляховик з багатим оснащенням (фото)

Tank 400 займе середнє місце у лінійці бренду. Новинка відрізняється агресивним дизайном і багатим оснащенням.

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У Китаї показали новий брутальний позашляховик Tank 400 від концерну Great Wall. Подробиці про авто повідомили на сайті Autohome.

Офіційна презентація Tank 400 відбудеться пізніше у 2023 році. Поки що в Міністерстві промисловості та інформатизації Китаю показали кілька знімків моделі.

Tank 400 відрізняється "м'язистим" кузовом з помітними розширювачами колісних арок. Позаду розташоване повноцінне запасне колесо.

На дверях багажника встановлено запасне колесо Фото: autohome.com.cn

Габарити Tank 400:

довжина — 4985 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1905 мм;

колісна база — 2850 мм.

На позашляховик встановили 18-дюймові колісні диски. На даху є рейлінги для завантаження додаткового багажу.

Tank 400 спершу запропонують тільки з 2,0-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 252 к.с. Передбачено наявність системи повного приводу.

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Позашляховик отримав сучасний інтер'єр з багатим оснащенням. По центру салону встановлено довгий екран інформаційно-розважальної системи. Панель приладів виконана в ретро-стилі.

Tank 400 отримав сучасний салон Фото: autohome.com.cn

Серед опцій доступні підігрів та вентиляція сидінь, великий панорамний люк та контурне підсвічування. Вартість та дата виходу новинки поки не розкриваються.

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