Новий преміальний позашляховик від Huawei розсекретили до прем'єри (фото)

Позашляховик отримав стриманий дизайн та багате оснащення. Модель запропонують у версіях на 4, 6 та 7 посадкових місць.

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Huawei та Seres готують преміальний позашляховик AITO M9, який буде доступний з електричною та гібридною силовими установками. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

До інтернету потрапили патентні зображення позашляховика AITO M9. Він відрізняється стильним дизайном та традиційним силуетом.

Спереду розташовані великі фари, з'єднані світлодіодною смугою. Під ними знаходиться решітка радіатора у формі трапеції.

Дверні ручки втоплені в кузов і висуваються під час активації. На даху розташовані рейлінги.

AITO M9 отримав традиційний силует позашляховика Фото: autohome.com.cn

Довжина позашляховика становить понад 5200 мм. Його колісна база сягатиме близько 3000 мм.

Задні ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою Фото: autohome.com.cn

Новинку запропонують у версіях на 4, 6 та 7 посадкових місць. При цьому буде доступна як силова гібридна установка, так і модель виключно на електротязі.

Гібридний AITO M9 оснастять 1,5-літровим турбованим бензиновим двигуном та двома електромоторами. Їхня сумарна потужність складе близько 500 к.с.

Електрична версія позашляховика матиме потужність понад 500 к.с. Запас ходу становитиме понад 400 км на одному заряді.

AITO M9 з'явиться на китайському ринку у третьому кварталі 2023 року. Його стартова ціна становитиме близько 350 000 юанів (50 850 доларів).

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